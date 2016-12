Sponsoringagentur SPONSORING4YOU sucht Sponsoren für internationales TV-Festival

Die Sponsoringagentur SPONSORING4YOU bietet Sponsoren die Möglichkeit, sich bei einem internationalen TV-Festival als Sponsoringpartner zu präsentieren.

Sponsoringagentur SPONSORING4YOU

(firmenpresse) - Mit ausgewählten Gästen und Film-Fans aus aller Welt bieten TV-Festivals eine großartige Möglichkeit für Unternehmen, sich und ihre Marken einer interessanten Zielgruppe in einem exklusiven Umfeld zu präsentieren.

TV-Festivals hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck in der deutschen TV- und Filmbranche, aber auch weit darüber hinaus. Als Sponsorpartner finden Unternehmen dabei ein Werbeumfeld zur Präsentation, welches einzigartig ist.

SPONSORING4YOU hält den Bereich der Sponsoren und Partner für TV-Festivals bewusst klein und exklusiv. Zudem erhält in jeder Sponsoring-Kategorie aus jeder Branche nur ein Sponsor den Zuschlag, um maximale Werbewirksamkeit zu garantieren.

+++ Anfragen für Kooperationen und Sponsoring für TV-Festivals +++

Anfragen für Kooperationen und Sponsoring für TV-Festivals richten Sie bitte an dialog(at)sponsoring4you.de

+++ Dienstleistungen der Sponsoringagentur SPONSORING4YOU +++

- Sponsoringvermittlung in den Bereichen Event, Sport, Motorsport & Kultur

- Sponsoringberatung

- Sponsoring-Konzeption

- Ansprache und Suche geeigneter Sponsoren

- Betreuung und Beratung bei der Auswahl von Sponsoring-Projekten

- Führen von Gagen- und Vertragsverhandlungen

- Event-Organisation und -betreuung

Weitere Informationen: http://www.sponsoring4you.de & http://www.pr4you.de

Verwendung honorarfrei, Beleghinweis erbeten

187 Wörter, 1.558 Zeichen mit Leerzeichen

Weiteres Pressematerial zu dieser Pressemitteilung:

Sie können im Online-Pressefach schnell und einfach weiteres Bild- und Textmaterial zur kostenfreien Verwendung downloaden:

http://www.pr4you.de/pressefaecher/sponsoringagentur-sponsoring4you





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pr4you.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die PR-Agentur PR4YOU



Die in Berlin ansässige PR-Agentur PR4YOU ist eine Full Service Agentur für Public Relations und Kommunikation. PR4YOU betreut seit 2001 Unternehmen, Institutionen und Personen lokal, regional, national und international in den Bereichen Public Relations, klassische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Online-PR, Suchmaschinen-PR (SEO-PR), Social Media Relations, Mediaberatung, Mediaplanung, Werbung und Werbeschaltung, Corporate Communications, Corporate Publishing und Corporate Design.



Das Angebot reicht vom strategischen PR-Consulting über die operative Umsetzung bis hin zur kontinuierlichen PR-Betreuung mit variablen und kundenspezifischen Honorarmodellen. Dazu zählen PR-Beratung und PR-Betreuung, aktive Pressearbeit, Medienarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, Marken-PR und Produkt-PR, Unternehmens-PR, Event-PR, Messe-PR, Personal-PR, Personality-PR, Corporate Social Responsibility PR, Krisen-PR, Online-PR, Suchmaschinen-PR (SEO-PR), Social Media Relations (Social Media PR, PR 2.0), Radio-PR und Radiowerbung, TV-PR und TV-Sponsoring, Mediaplanung, Werbeschaltung sowie Gestaltung und Herstellung von Kommunikationsmitteln.



Das Team um den geprüften PR-Berater (DAPR) Holger Ballwanz besteht aus Public Relations Experten (PR-Berater und PR-Redakteure, Mediaberater und Mediaplaner, Grafiker und Mediendesigner sowie Fotografen) mit umfassender Berufspraxis in Public Relations, Journalismus, Marketing, Mediaplanung und Werbung.



Weitere Informationen: http://www.pr4you.de





Über die Eventagentur EVENTS4YOU



Die Eventagentur EVENTS4YOU ist ein Geschäftsbereich der PR-Agentur PR4YOU. Sie organisiert als Full Service Agentur Events und Veranstaltungen wie Red Carpet Events, Premieren, Firmenevents, Eröffnungen, Galas, Fashion Shows, Messen, Incentives, Tagungen, Kongresse, Betriebsfeiern, Konzerte, Festivals, Roadshows, VIP-Events, Produktpräsentationen, Presse-Events, Pressekonferenzen oder Presseveranstaltungen. Spezielles der Eventagentur EVENTS4YOU: Vermittlung von Prominenten für Veranstaltungen.



Weitere Informationen: http://www.events4you.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

PR-Agentur PR4YOU

PresseKontakt / Agentur:

PR-Agentur PR4YOU

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

dialog(at)pr4you.de

030 43734343

http://www.pr4you.de



Datum: 01.12.2016 - 18:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1431728

Anzahl Zeichen: 2455

Kontakt-Informationen:

Firma: PR-Agentur PR4YOU

Ansprechpartner: Holger Ballwanz

Stadt: Berlin

Telefon: 030 43734343





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung