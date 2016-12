3sat entführt zu 118 UNESCO-Welterbestätten in 44 Ländern/Der Thementag "In 24 Stunden um die Welt"

(ots) - "Der Ort, an dem nichts ist", so bezeichnen die

Ureinwohner Namibias die Namib. Mit Landschaften, deren Ursprünge

mehr als eine halbe Milliarde Jahre zurückreichen, ist sie eine der

ältesten Wüsten der Erde. Seit 2013 gehört sie zum

UNESCO-Weltnaturerbe. Das 15-minütige filmische Essay "Die Namib -

der Ort, an dem nichts ist" aus der Reihe "Schätze der Welt - Erbe

der Menschheit" ist eine von fünf Folgen, die am Thementag "In 24

Stunden um die Welt" in 3sat in Erstausstrahlung zu sehen sind.

Moderiert von Max Moor führt der Thementag ab 6.00 Uhr zu 118

Welterbestätten in 44 Ländern. Drei der Erstausstrahlungen werden ab

19.00 Uhr im Kapitel "Europas Hafenstädte" ausgestrahlt, zwei weitere

ab 20.15 Uhr im Kapitel "Faszination Wüste".



Die Reise zu Europas Hafenstädten führt ab 19.00 Uhr zuerst zu der

Van-Nelle-Fabrik nach Rotterdam. Dass Industriedenkmal - von 1926 bis

1931 in Rotterdam erbaut - verkörpert wie das deutsche Bauhaus die

architektonische Avantgarde der Klassischen Moderne. 1888 als größtes

Lagerhausensemble der Welt erbaut, ist die Hamburger Speicherstadt

mit dem benachbarten Chilehaus seit 2015 UNESCO-Weltkulturerbe.

Nachdem Hamburg 1881 Freihafen geworden war, wurde die Speicherstadt

in nur sechs Jahren erschaffen. Überall auf Sizilien finden sich

arabische Reminiszenzen, auch in der Architektur. Doch vieles, was

arabisch scheint, ist normannisch, so auch der Palast von Maredolca.

Ein Beispiel für das normannisch-arabische Erbe Palermos, seit 2015

Weltkulturerbe. Der Palast wurde von Normannen gebaut, auf einem

Fundament aus der Zeit der Araber.



Anschließend um 20.15 Uhr geht es in die Wüsten der Erde. Darunter

sind die Namib und Wadi Rum. Beide Filme sind ebenfalls

Erstausstrahlungen. Das Wadi Rum in Jordanien, das seit 2011

Weltnaturerbe ist, zählt zu den großartigsten Landschaften der Erde.



Es erstreckt sich über 74.000 Hektar, seine Felswände bestehen aus

Sandstein und Granit. Mehr als 4.000 Felszeichnungen, eingeritzt in

den weichen Sandstein, erzählen hieroglyphisch die Alltagsgeschichten

jener Stämme, die vor 12.000 Jahren hier lebten. Namib bedeutet in

der Sprache der Ureinwohner "Ort, an dem nichts ist". Mit

Landschaften, deren Ursprünge mehr als eine halbe Milliarde Jahre

zurückreichen, ist sie eine der ältesten Wüsten der Erde. Weitere

Welterbestätten, die in diesem Kapitel vorgestellt werden, sind unter

anderem die Landschaften Air und Ténére in der Sahara, die Oase

Ghadames in der libyschen Sahara und die Stadt Al Ain am östlichen

Rand des Emirates Abu Dhabi.



Zusammengestellt ist der Thementag "In 24 Stunden um die Welt" aus

filmischen Essays der Reihe "Schätze der Welt - Erbe der Menschheit".

Seit 1995 wurde mit dieser Reihe ein filmisches Archiv des

UNESCO-Welterbes geschaffen. Von den heute 1.052 Stätten in 165

Ländern sind bisher 423 in diesem Archiv zu finden.



Den vollständigen Ablauf des Thementages finden Sie im

3sat-Pressetreff unter www.pressetreff.3sat.de







