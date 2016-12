Landeszeitung Lüneburg: Süchtig nach der Medienverschwörung - Dr. John Seidler erklärt: Echoräume der sozialen Medien bestärken Anhänger in ihrem Weltbild

(ots) - Nicht nur Donald Trump und Pegida-Anhänger fühlen

sich von den Medien belogen und betrogen. Dennoch sind

Medienverschwörungstheorien kein neues Phänomen, sondern begleiten

Massenmedien seit ihren Anfängen im 18. Jahrhundert, wie

Medienwissenschaftler Dr. John Seidler betont: Alle

Verschwörungstheoretiker beschäftigten sich obsessiv mit den Medien,

von deren vermeintlichen Lügen sie sich die Bestätigung der

angenommenen geheimen Wahrheit, also ihres eigenen Weltbildes,

erhoffen.



Herr Dr. Seidler, sind Sie nun auch schon Teil der

Medienverschwörung, weil Sie einem klassischen Mainstream-Medium ein

Interview geben?



Dr. John Seidler: (Lacht) Bisher ist es mir noch nicht vorgeworfen

worden. Aber nach der reinen Verschwörungstheorie-Lehre müsste es

tatsächlich so sein, dass ich nun zum Reich des Bösen gehöre.



Wie viele Menschen glauben an eine Verschwörung der Medien gegen

das Volk?



Dr. Seidler: Nach Umfragen haben 20 bis 40 Prozent der Bürger kein

Vertrauen in die Medien. Das entspricht ungefähr der Größenordnung

derjenigen mit antidemokratischen und autoritären Einstellungen.



Betrachtet man Pegida-Aufmärsche, Front-National- oder

Tea-Party-Veranstaltungen scheint es, als ob immer mehr Menschen an

Verschwörungstheorien glauben. Stimmt das? Dr. Seidler: Zumindest

sind sie lauter. Es sind nicht unbedingt mehr Anhänger, aber mehr,

die sich aktiv beteiligen, so dass sie es zu einer sozialen Bewegung

machen. Der Front National hat schon vor Jahrzehnten die Franzosen

mit einer Medienverschwörungshypothese bearbeitet. Dass dieser Weg

nun auch bei uns durch die AfD beschritten wird, ist neu.



War Medienkritik schon immer chic?



Dr. Seidler: Medienkritik ist generell chic, weil sie erstmal

kritische Attitüde und intellektuelle Überlegenheit signalisiert.



Medienkritiker haben schon immer leicht Schulterklopfer geerntet. An

Medienkritik selbst ist ja auch nichts Schlechtes. Sie darf nur nicht

in Populismus abgleiten, der dann einen haltlosen Wahrheits- und

Alleinvertretungsanspruch eines betrogenen Volkes gegenüber einem

angeblich arglistig manipulativen Medienmonopol im Auftrag geheimer

Eliten behauptet. Medienkritik ist eben auch ein lange unterschätzter

Faktor für politische Bewegungen. Die historischen Proteste gegen die

"Judenpresse", wie auch gegen die Springer-Presse in den 70er-Jahren

waren keineswegs nur irgendwelche diffusen Symptome von Protest,

sondern ganz zentrale Phänomene zur Mobilisierung von Bewegungen.

Diese Schlagworte und damit verbundenen Prämissen dienten, ähnlich

wie heute die "Lügenpresse", der Schaffung kollektiver Feindbilder

und Identitäten. Weil derartige Medienkritik immer auch eine radikal

andere "Wahrheit" behauptet, funktioniert sie insbesondere als

Mechanismus zur Rekrutierung und Mobilisierung von radikaleren

Bewegungen.



Wann entstanden die ersten modernen Verschwörungstheorien und was

machte sie so attraktiv?



Dr. Seidler: Die moderne Verschwörungstheorie entstand im 18.

Jahrhundert und verfestigte sich in ihrer Form insbesondere im

zeitlichen Kontext der Französischen Revolution. Der Wandel durch die

Aufklärung und das Zerschlagen der alten Ordnung erklärten sich die

konservativen Kreise, indem sie das damalige Aufkommen der ersten

Massenmedien - Journale, Pamphlete und Bücher - als Teil einer

Verschwörung von Freimaurern und Illuminaten zur Aufwiegelung des

Volkes gegen die gottgewollte Ordnung deuteten. Ziel der

Medienverschwörer sei die Abschaffung von Christentum und Monarchie.

Haben die Nationalsozialisten den Begriff "Lügenpresse" erfunden oder

nur benutzt?



Dr. Seidler: Sie haben ihn lediglich benutzt. Die Ursprünge gehen

auf die bürgerliche Revolution von 1848/49 zurück, die zwar in Gänze

in die Restauration mündete, aber immerhin die Pressefreiheit

brachte. Um die nun nicht mehr zum Schweigen zu bringende, liberale

Presse zu diskreditieren, sprachen Ultrakonservative von der

"jüdischen Lügenpresse". Damals war der Begriff aber nie so populär

wie heute. Letztendlich ist das Wort "Lügenpresse" aber nur eine

Chiffre, kann ersetzt werden durch "Systemmedien" oder "Mainstream".

Gemeint ist der Glaube, es gäbe eine auf Linie gebrachte, von oben

gleichgeschaltete Presse, die die einfachen Bürger manipulieren

solle. Tatsächlich gebe es eine ganz andere Wirklichkeit als die, die

uns vorgegaukelt wird. Wir lebten nur in einer Matrix, einer

Scheinwelt.



Welche Rolle spielt das Internet als gegenüber den "Holzmedien"

vermeintlich glaubwürdigeres Medium und als Verbreitungsplattform für

Verschwörungstheorien?



Dr. Seidler: Als Plattform ist das Internet selbstverständlich

wichtig, aber man darf es auch nicht überschätzen. Auch in einer Welt

ohne Internet gäbe es Verschwörungstheorien. Interessanter ist, dass

dem Internet von Anfang an die Rolle des emanzipatorischen

Befreiungsmedium zugeschrieben worden ist, dass geheimes

Herrschaftswissen zugänglich machen und so die Matrix zerschlagen

würde. Auf einer Verschwörungstheoretikerkonferenz von 2011,

organisiert vom heutigen "Compact"-Herausgeber Jürgen Elsässer, Thema

war zehn Jahre 9/11, wurde ein Redner für die Aussage bejubelt:

"Alles, was wir erreicht haben, haben wir dem Internet zu verdanken."

Mit "Wir" war in dem Moment die "Wahrheitsbewegung" gemeint, die

"9/11 Truth Movement". Hier inszenieren sich Menschen über das Medium

als Rebell, teilen mit leuchtenden Augen mit: "Ich informiere mich

nur noch über das Internet."



Wie sollen Medien mit Bürgern umgehen, die in Leserbriefspalten

oder Blogs nicht vom Vorwurf abrücken, dass sie nur eine

Scheinwirklichkeit erzeugten?



Dr. Seidler: Bei Hardcore-Verschwörungstheoretikern ist das

Weltbild derart geschlossen, dass gerade Medienvertreter keine Chance

haben, in einer Diskussion Gehör zu finden, da sie nur als nützliche

Idioten gelten. Dennoch ist es wichtig, nicht sofort Gegenpolemiken

zu starten, sondern zu versuchen, die Kritiker so weit wie möglich

ernst zu nehmen. Letztendlich ist es eine gesamtgesellschaftliche

Aufgabe, mit der Wut und der Ablehnung dieser Menschen umzugehen.



Ist das Misstrauen gegenüber den Medien ein Nebenprodukt des

Misstrauens gegenüber Politikern und Wissenschaftlern?



Dr. Seidler: Das klingt einleuchtend, aber so leicht ist es nicht.

Letzlich ist das Misstrauen gegenüber Medien auch nur ein

Mechanismus, der dazu dient, den Einklang mit seinem eigenen Weltbild

zu wahren. Wer beispielsweise mit einem humanistisch argumentierenden

Kommentar zur Flüchtlingssituation konfrontiert wird, kann entweder

erwägen, seine feindselige Haltung gegenüber Fremden zu überdenken

oder das alles als Lug und Trug eines Systems von sich zu weisen, das

den großen Bevölkerungsaustausch plant, um den weißen Mann untergehen

zu lassen. Das ist also eine unfassbar bequeme Art, das eigene

Weltbild aufrechtzuerhalten, also eigentlich kein Misstrauen, sondern

eine vorgeschobene Ablehnung.



Liegt dem ein sozialer Konflikt zugrunde: der Aufstand der

Globalisierungsverlierer gegen die vermeintlichen Gewinner?



Dr. Seidler: Zwar sind Menschen empfänglicher für

Verschwörungstheorien, die sich in einer Bedrohungslage empfinden.

Aber das ist nicht zwangsläufig der ehemalige Fließbandarbeiter,

dessen Job nun in China steht. Das sind auch Bankiers und

Professoren. Der gemeinsame Nenner ist bei vielen Xenophobie und

Nationalismus, der sich über eine äußere Bedrohung definiert.



Stichwort Fremdenhass: War die "Willkommenskultur" bei der ersten

Flüchtlingswelle im Sommer 2015 ein Turbo für die Abkehr von der

Presse?



Dr. Seidler: Ja, das war sie mit Sicherheit. Allerdings gibt es

eine Kluft zwischen dem Empfinden einer vermeintlich

gleichgeschalteten Presselandschaft mit rosaroter Brille und einem

real existierenden Pluralismus in den Medien.



Vertiefen soziale Medien wie Facebook die Hörigkeit gegenüber

Verschwörungstheorien, weil sich viele Bürger nur in Echoräumen

Gleichgesinnter und damit weg von der Realität bewegen?



Dr. Seidler: Der Begriff Hörigkeit passt perfekt, weil

Medienhörigkeit bei keinem Menschen größer ist als beim überzeugten

Verschwörungstheoretiker - und das, obwohl sie sich gerade von den

Medien distanzieren wollen. Die Echoräume unterscheiden heutige

Medienverschwörungstheorien von früheren. Während man früher schnell

in die Spinnerecke geschoben wurde, findet man heute in den

entsprechenden Foren schnell Anerkennung und hochschaukelndes

Sich-gegenseitig-Bestätigen.



Gibt es verbindende Elemente aller Verschwörungstheorien?



Dr. Seidler: Die Ablehnung der Medien. Antisemitismus gehört nicht

zwingend zu jeder Verschwörungstheorie, prägt aber die Mehrheit. So

dumm und platt die Geschichten von den Weisen von Zion auch sind, so

populär und universell sind sie auch, so dass jeder dort andocken

kann.



Was passiert, wenn Verschwörungstheoretiker an die Macht kommen?

Nehmen wir das Beispiel Donald Trump, der von einer Verschwörung der

Medien gegen sich ausgeht.



Dr. Seidler: Sehr gute Frage, aber Sie werden mich nicht dazu

verleiten, Prognosen abzugeben. Was man sagen kann: Erst in dem

Moment, in dem Verschwörungstheoretiker an die Macht kommen, taugt

ihre Theorie zur Erklärung der Welt, weil sie sofort beginnen, die

Welt nach ihrem Weltbild umzugestalten. In den 30er-Jahren schrieb

der jüdische Journalist Alexander Stein das Buch: "Adolf Hitler,

Schüler der "Weisen von Zion". Darin weist er nach, dass die

erfundene Organisation der "Weisen von Zion" ein Modell war, dem die

Nazis nacheiferten. Grundsätze und Techniken, die die

Nationalsozialisten dem Hirngespinst der jüdischen Weltverschwörung

unterstellten - Gewalt vor Recht zu stellen, Brot und Spiele,

Spitzelwesen bis hin zur Presseknebelung - setzten sie selbst um.

Trump selbst hat sich ja oft sehr vage geäußert, so dass nicht klar

ist, ob er wirklich an Verschwörungstheorien glaubt. Anders ist das

bei den Bewegungen, die ihn getragen haben. Der Lackmustest wird

sein, wie es mit der Pressefreiheit in den USA weitergeht. Alle

Verschwörungstheoretiker beklagen, dass die Eliten die Medien

manipulieren und kontrollieren würden. Was machen sie, wenn sie an

der Macht sind? Sie manipulieren und kontrollieren die Medien.



Das Interview führte



Joachim Zießler







