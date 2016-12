Dr. Jan Schulte-Kellinghaus neuer Programmdirektor des Rundfunk Berlin-Brandenburg - Susann Lange künftig Justiziarin (FOTO)

Dr. Jan Schulte-Kellinghaus (47) wird neuer Programmdirektor beim

Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Der Rundfunkrat des Senders

bestätigte einen entsprechenden Vorschlag von Intendantin Patricia

Schlesinger am Donnerstag (1.12.) einstimmig.



"Jan Schulte-Kellinghaus ist ein versierter Programm-Manager in

der ARD. Er hat einen klaren Blick für die Anforderungen des

digitalen Zeitalters, ist überzeugter Team-Spieler und erstklassig in

der Medienwelt vernetzt. Ich freue mich darauf, mit ihm als

Programmdirektor die Reformen im rbb voran zu treiben", sagte

Schlesinger.



Jan Schulte-Kellinghaus: "Der rbb steht vor einem grundlegenden

Umbau seines Fernsehprogramms, sendet Radioprogramme, um die ihn die

ARD beneidet und steht vor einer vielversprechenden Entwicklung mit

seinen digitalen Medien. Das möchte ich gerne mit gestalten."



Schulte-Kellinghaus war bislang Leiter des Programmbereichs NDR

Fernsehen und Koordination beim NDR. Er übernimmt die Nachfolge von

Dr. Claudia Nothelle, sie verlässt den rbb zum Jahreswechsel auf

eigenen Wunsch.



Dr. Jan Schulte-Kellinghaus studierte in Bonn und Erfurt

Rechtswissenschaften. Nebenher arbeitete er als Reporter für Hörfunk

und Fernsehen, etwa für das "heute journal" des ZDF. Ab 1994 war er

als Reporter für das ZDF Landesstudio Thüringen tätig, dessen

stellvertretender Leiter er 1996 wurde. 1998 ging er als

stellvertretender Redaktionsleiter zum ZDF-Boulevardmagazin "Hallo

Deutschland".



2000 wechselte Schulte-Kellinghaus als Leiter der Talkredaktion

zum NDR nach Hamburg. 2005 übernahm er zusätzlich die Leitung der

Unterhaltungsredaktion. Seit 2007 war er für den Programmbereich NDR

Fernsehen und Koordination beim NDR verantwortlich und seit 2010

Geschäftsführer ARD Koordination Vorabend. Seine neue Aufgabe beim

rbb wird er voraussichtlich zum 15. März 2017 übernehmen.





Bei der Rundfunkratssitzung am Donnerstag gab rbb-Intendantin

Patricia Schlesinger zwei weitere Personalien bekannt: Susann Lange

(44), bislang Leiterin der Intendanz, wird mit dem Jahreswechsel

Justiziarin des Senders. Das Amt wird vakant, weil der bisherige

Justiziar und Direktor Recht und Unternehmensentwicklung, Dr.

Reinhart Binder, für zunächst drei Jahre die Steuerung eines

ARD-weiten Projekts zur Struktur- und Prozessoptimierung im

Sender-verbund übernimmt. Nachfolgerin von Susann Lange als Leiterin

der Intendanz wird Verena Formen-Mohr (47), bislang Redakteurin für

strategische Aufgaben in der Intendanz des rbb.







