Spinnaker Support von CIOReview zu einem der 100 vielversprechendsten Anbieter 2016 für Oracle-Lösungen nominiert

CIOReview bietet Erkenntnisse über wichtige Lösungs- und

Serviceanbieter für Oracle, die herausragende Leistungen bei der

Unterstützung von Organisationen demonstrieren, um die komplexe, aber

auch erfolgversprechende Anwendungs- und Technologielandschaft von

Oracle zu steuern. Eine renommierte Jury aus CIOs, CEOs,

IT-Vizepräsidenten, Analysten und der Redaktionsleitung des CIOReview

hat die 100 ausgewählten Unternehmen ermittelt.



"Organisationen, die Oracle einsetzen, erkunden und übernehmen

derzeit in rasantem Tempo das einzigartige Dienstleistungsangebot von

Spinnaker Support", erklärte Bob Harland, Vice President für Global

Oracle Support Services bei Spinnaker Support. "Im Laufe des dritten

Quartals 2016 hat sich unser Geschäftsfeld Oracle Global Support mehr

als verdoppelt, während sich unser großer Kundenstamm weiterhin

äußerst zufrieden gezeigt hat und uns treu geblieben ist. Für viele

Kunden unterstützen wir mehrere Ebenen ihrer

Oracle-Technologieplattform in Verbindung mit ihren E-Business Suite

Anwendungen."



Spinnaker Support bietet einen einzigartigen hochkarätigen

Support, maßgeschneiderte gemanagte Dienste und Beratungsleistungen

für Anwender von Oracle E-Business Suite, Siebel, JD Edwards, Oracle

Technology Stack, Hyperion, Agile PLM und Oracle ATG Web Commerce.

Diese Dienste unterstützen Kunden beim Management, der Wartung und

der kontinuierlichen Verbesserung ihrer Anwendungserfahrung für einen

Bruchteil der herkömmlichen Kosten.



"Unsere Support-Praktik für JD Edwards, die wir im Jahr 2008

lanciert haben, ist so stark wie eh und je", sagte Mark Kreutz, Vice

President für JD Edwards Global Support Services bei Spinnaker

Support. "Wir haben mehr als 325 Organisationen in 96 Ländern mit

einer großen Bandbreite von Serviceleistungen unterstützt, unter

anderem Wartung, Updates zu Steuern und regulatorischen



Anforderungen, gemanagte Dienste und Beratung. Immer mehr Anwender

von JD Edwards nutzen unsere Anwendungs- und

Technologie-Managementdienste zur Überwachung der Performance,

Überprüfung des einwandfreien Zustands, Entwicklung neuer

Funktionalitäten und bei Personalengpässen. Wir begutachten jede

Situation und klären ab, ob es sich um Anforderungen auf Level drei

oder vier handelt, und kümmern uns um komplexe Probleme, bis sie

gelöst sind."



Über Spinnaker Support



Spinnaker Support ist das weltweit am schnellsten wachsende und

vertrauenswürdige Unternehmen für Drittanbieter-Support, gemanagte

Dienste und Beratungsleistungen für Unternehmen in über 90 Ländern,

die Software von SAP und Oracle nutzen.



- Kunden, die zum Drittanbieter-Supportmodell gemäß ISO 9001:2008 von

Spinnaker Support wechseln, gewinnen dadurch einen optimierten

Support für SAP- und Oracle-Anwendungen zu einem Bruchteil des

herkömmlichen Preises. Der Drittanbieter-Support umfasst

Fehlerbehebungen (einschließlich aller Anpassungen), globale

steuerliche und gesetzliche Updates sowie Bearbeitung allgemeiner

Anfragen und beratende Unterstützung.

- Maßgeschneiderte, gemanagte Dienste für Anwendungen und Technik

werden bereitgestellt, die spezialisierte Systemadministration,

Leistungsoptimierung und Troubleshooting-Lösungen beinhalten, um

intensiv in den IT-Systembetrieb der Kunden einzutauchen und so ein

breites Spektrum ihrer Schwierigkeiten oder Fragen zu klären.

- Strategische Beratungsprojekte zielen speziell auf die fortlaufende

Verbesserung und die Weiterentwicklung von Oracle und SAP

Enterprise-Anwendungen und Umgebungstechnologien ab.



Das Serviceangebot von Spinnaker Support für Anwendungen von einem

Hersteller erstreckt sich auf SAP, BusinessObjects, Oracle E-Business

Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology und

Middleware Produkte, Hyperion, Agile PLM, ATG/Endeca und weitere. Um

mehr über Spinnaker Support zu erfahren, besuchen Sie bitte

www.spinnakersupport.com oder rufen Sie in den USA/Kanada unter

877-476-0576 oder international unter +44 (0)20 8242 1785 an. Folgen

Sie uns auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/spinnaker-support), Twitter

(https://twitter.com/SpinnakerSupprt), Facebook

(https://www.facebook.com/spinnakersupportservices/) oder Google+

(https://plus.google.com/u/1/+Spinnakersupport/posts).



Über CIOReview



Das in Fremont, Kalifornien, publizierte Magazin CIOReview widmet

sich fachmännisch den vielen Wegen, auf denen Firmen das einwandfreie

Funktionieren ihrer geschäftlichen Tätigkeit sicherstellen. Eine

renommierte Jury aus CEOs, CIOs, IT-Vizepräsidenten und der

Redaktionsleitung von CIOReview wählte die "100 Most Promising Oracle

Solution Providers 2016" aus und erstellte eine engere Auswahlliste

für die besten Anbieter und Beratungsfirmen. Weitere Informationen

erhalten Sie unter: www.cioreview.com/







