Außenkorrespondenten in Hongkong versammeln sich, um Innovationsgeheimnis von Guangdong zu lüften

(ots) - "Möchten Sie sich auf ein bestimmtes

Technologiegebiet konzentrieren? Würden Sie gerne Guangdong als

Spezialisten für beispielsweise ein bestimmtes Gebiet sehen? Ist das

für Sie überhaupt von Interesse?" Tara Joseph von Reuters stellte dem

Spitzenbeamten für Wissenschaft und Technologie in Guangdong gleich

drei Fragen auf einmal. Sie zählte zu den 80 Korrespondenten von

ausländischen Medien wie Reuters, Bloomberg, New York Times und

Finanz und Wirtschaft, die an einer Mittagsveranstaltung teilnahmen,

um Guangdongs Innovationsgeheimnis zu lüften.



Die Mittagsveranstaltung mit Fokus auf Guangdongs Innovationsschub

fand am Mittwochnachmittag im Hong Kong Foreign Correspondents' Club

(FCC) statt. Die Veranstaltung, die dieses Jahr zum dritten Mal

abgehalten wurde, möchte die ausländische Presse über Guangdongs

aktuelle soziale und wirtschaftliche Entwicklung unterrichten.



"Ja, das ist sehr wichtig." Der heutige Sprecher, Professor Huang

Ningsheng, Generaldirektor des Ministeriums für Wissenschaft und

Technik von Guangdong, antwortete Tara ohne zu zögern. Er sagte,

Guangdong konzentriere sich nun auf die Optimierung seines

Leistungsvermögens für die Sektoren fortschrittlicher

Fertigungssysteme, Life Science sowie Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT).



"Die Ankurbelung der Innovation zielt nicht nur darauf ab, die

Entwicklung der Sozioökonomie zu fördern, sondern möchte auch der

Öffentlichkeit dienen", kommentierte er.



Huang erwähnte in seiner Rede: "2016 soll Guangdong 2,58 % seines

BIPs in F&E investieren, was dicht bei dem Investitionsniveau für F&E

in innovationsgesteuerten Ländern (Regionen) liegt." Er erklärte,

dass der Prozentsatz im Vorjahresvergleich um 0,01 % gestiegen sei,

und zeigte sich bezüglich des zukünftigen Wachstums der

F&E-Investition der Provinz optimistisch.





Die Mittagsveranstaltung wurde vom Büro des Regierungsbeauftragten

des Außenministeriums der VR China in der SVR Hongkong ausgerichtet

und vom Information Office Guangdong, Guangdong Foreign Affairs

Office und Guangdongs Office of Hong Kong and Macao Affairs sowie dem

Ministerium für Wissenschaft und Technik von Guangdong organisiert.



In den letzten Jahren implementierte Guangdong in Einklang mit den

von der Zentralregierung getroffenen Entscheidungen und mit einer

beispiellosen Entschlossenheit sowie Intensität die Strategie einer

Entwicklungsförderung durch Innovation. Indem eine

innovationsgesteuerte Entwicklung als Kernstrategie und allgemeiner

Ausgangspunkt bestimmt wurde, haben das KPC-Komitee Guangdong sowie

die Provinzregierung Guangdong koordinierte Bemühungen bezüglich

Politiken, Kapital, Technologie, Arbeitskräften, Plattformen usw.

unternommen und greifbare Ergebnisse für die Förderung von

Entwicklung durch Innovation erzielt.







