Schwäbische Zeitung: Schicksalstag für den Euro - Leitartikel zum Referendum in Italien

(ots) - Angetreten als Wirtschaftserneuerer, reibt sich

Italiens Regierungschef seit Monaten im Kampf gegen zwei sich

blockierende Parlamentskammern auf. Bei seinen Reformen gegen

Überschuldung und Wachstumsschwäche ist Matteo Renzi seit seinem

Amtsantritt kaum weitergekommen. Das System hat sich als stärker

erwiesen - und deshalb will es der 41-Jährige mit einem Referendum

ändern.



Als Renzi die Abstimmung initiierte, lag die Zustimmung zu seiner

Politik bei 80 Prozent - und er verknüpfte seine politische Zukunft

mit dem Referendum. Derzeit liegen die Gegner der Verfassungsänderung

vorn - und Renzi nimmt seine Rücktrittsankündigung mehr und mehr

zurück. Dabei ist klar: Sollte das Referendum scheitern, entscheidet

sich die Zukunft des einstigen Hoffnungsträgers nicht in Rom, sondern

an den Finanzmärkten.



Die Kreditgeber des hochverschuldeten Staates verlieren das

Vertrauen in die Regierung. Ablesen lässt sich das an den

Risikoaufschlägen italienischer Staatsanleihen. Italiens

Finanzminister muss Investoren inzwischen zwei Prozent Zinsen bieten,

damit sie ihm zehnjährige Papiere abnehmen - das sind 1,8

Prozentpunkte mehr, als Wolfgang Schäuble seinen Gläubigern in

Aussicht stellt.



Setzt sich der Trend fort, kommen auf Rom große Probleme zu:

Italien muss im Sommer 300 Milliarden seiner 1883 Milliarden Euro

Staatsschulden durch neue Kredite ersetzen. Klettern die Zinsen

weiter, wird die Refinanzierung erheblich teurer. Die Zinskosten

entfernen sich noch weiter von der nominalen Wachstumsrate - und

treiben die italienische Staatsverschuldung noch weiter in die Höhe.



Eine Spirale, die damit enden könnte, dass Rom nicht mehr in der

Lage ist, für seine Schulden Zins und Tilgung zu zahlen. Und die

Rettung der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt wäre selbst für den

Euro-Rettungsschirm und die Europäische Zentralbank nicht zu stemmen.



Das ohnehin seit langem immer weiter aufgeweichte Regelwerk der

Währungsunion hätte bei der Gesundung Italiens endgültig versagt.



Das Szenario wäre das Ende des Euro, wie wir ihn heute kennen.







