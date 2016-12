S-Polytec: Kunststoffplatten einfach und online kaufen!

Kunststoffplatten zu kaufen war noch nie so einfach! Der Großhändler S-Polytec GmbH bietet ein beachtliches Lieferprogramm an Kunststoffplatten. Ein großer Teil des Lieferprogramms kann auch online im Shop von s-polytec.de bestellt werden.

Kunststoffplatten von s-polytec.de

(firmenpresse) - Das in 2011 gegründete Spezialunternehmen für Polymere vertreibt in die ganze Welt Kunststoffplatten, Klebstoffe und Dichtstoffe. Das Liefer- und Lagerprogramm wurden seit der Gründung stätig erweitert und ausgebaut. Heute zählt S-Polytec GmbH aus Goch zu den wichtigsten Unternehmen des Marktes.

Die Besonderheit von S-Polytec liegt in der Flexibilität welche das Unternehmen den Kunden bietet. Die angebotenen Kunststoffplatten können nach Zuschnitt gesägt oder nach Kundenvorgaben gefräst werden. Damit bleibt kaum ein Wunsch offen den S-Polytec den Kunden in Bezug auf Schneidkonturen nicht erfüllen kann. Weitere Stärke des Teams ist die Beratung und Empfehlung von geeigneten Klebstoffen. Selbstverständlich können die Spezialklebstoffe bei S-Polytec bestellt werden.

Das ganze Leistungsspektrum ist für jeden zugänglich. So kann jeder im Onlineshop des Unternehmens qualitätiv sehr hochwertige Produkte kaufen. Damit gewährt s-polytec allen Interessenten Zugang zu Spezialkunststoffen wie ABS oder ASA/ABS.

Der Onlineshop setzt keine Mindestpreise den Kunden vor und passt die Preise an die Kaufmengen der Kunden automatisch an. So haben die Kunden mit großen Verbrauchsmengen immer die Sicherheit, dass die Mengenrabatte automatisch eingeräumt werden und der Kunde nicht zu viel bezahlt.

Selbstverständlich können die Kunststoffplatten bei s-polytec.de auf Wunschmaß bestellt werden, auch hier grenzt der Anbieter seine Flexibilität nicht ein.

Damit bleibt der Shop für Kunststoffplatten von s-polytec.de einzigartig und nach wie vor sehr kundenorientiert.

Besuchen Sie unseren Shop unter www.s-polytec.de und nutzen Sie unseren Beratungsservice bei Fragen.







https://www.s-polytec.de/kunststoffplatten.html



S-Polytec GmbH

Kommentare zur Pressemitteilung