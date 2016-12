Südwest Presse: Leitartikel über die Pläne für eine Bundesautobahngesellschaft

(ots) - Je länger Wolfgang Schäuble Bundesfinanzminister ist,

desto mehr erinnert er an einen Zocker, der mit diebischer Freude

ausprobiert, wie weit er gehen kann. Frechheit siegt, und es könnte

ja sein, dass die anderen mehr mitmachen als erwartet. So musste er

bei der Erbschaftsteuer ebenso mühsam zu einem Kompromiss gedrängt

werden wie bei der Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und

Ländern. Die Finanzierung der Renteneinheit, also die Angleichung der

Ost-Renten ans West-System, ist immer noch ungeklärt, obwohl sich

Arbeitsministerin Andrea Nahles eigentlich sicher war, dass das Geld

von Schäuble kommt. Die Sprecher beider Häuser mussten sich vor

laufenden Kameras einen skurrilen Wettbewerb liefern, wer wohl Recht

hat. Der Streit ist noch nicht gelöst. Mir gäbet nix - dieses

schwäbische Motto hat Schäuble tief verinnerlicht, obwohl er Badener

ist. Das gehört zu den Kernaufgaben eines Finanzministers, sonst

müsste er schnell Staatsbankrott anmelden. Aber er testet lustvoll

seine Grenzen aus ohne Rücksicht darauf, dass er sich eine Schlappe

einhandeln könnte. Mit 74 Jahren hat er nichts mehr zu verlieren. So

geht er auch bei der Bundesfernstraßengesellschaft vor. Derzeit sind

die Länder für Bau, Unterhalt und Sanierung zuständig, der Bund gibt

nur das Geld. Dass dies in der Praxis ineffektiv und schlecht läuft,

zeigt sich jeden Tag. Viele Länder haben in Zeiten, da der Bund bei

den Investitionen auf der Bremse stand, ihre Planungskapazitäten

stark zurückgefahren. Das rächt sich jetzt, wenn er mehr Geld zur

Verfügung stellt: Vielerorts kann es gar nicht so schnell verbaut

werden. Das ist ein unhaltbarer Zustand, schon weil eine gute

In¬frastruktur die Grundvoraussetzung für eine florierende Wirtschaft

ist. Im Prinzip war es daher durchaus richtig, dass Schäuble die

Gunst der Stunde genutzt und bei den Verhandlungen über die



Finanzbeziehungen durchgesetzt hat: Der Bund übernimmt die Betreuung

der Autobahnen. Wobei allerdings noch der Beweis erbracht werden

muss, dass eine große und zentrale Verwaltung tatsächlich effektiver

ist. Die Infrastrukturgesellschaft soll privatrechtlich organisiert

werden. Das ist auch das Eingeständnis, dass eine Behörde oder eine

öffentlich-rechtliche Gesellschaft zu unflexibel und zu langsam

wären, dies zu erledigen. Post und Telekom haben vorexerziert, wie

vorteilhaft der private Weg sein kann; bei der Bahn klappt er nicht

immer überzeugend. Schäuble hätte sich am liebsten alle Möglichkeiten

offen gehalten, zumindest längerfristig die Gesellschaft teilweise zu

privatisieren und auch privates Kapital zu mobilisieren. Wobei ihm

keiner seine Schwüre abgenommen hat, damit wolle er nicht die

Schuldenbremse umgehen. Es gibt jede Menge Extratöpfe neben dem

Bundeshaushalt. Er hätte nur einen weiteren geschaffen. Gut, dass

dies die Koalition verhindert hat. Ob die Neuorganisation klappt,

muss Schäuble erst beweisen. So kritisiert der Rechnungshof, dass die

Umstellung zu schnell und ungeplant erfolgen soll. Wenn es schief

geht, wären wir alle die Dummen.







Pressekontakt:

Südwest Presse

Ulrike Sosalla

Telefon: 0731/156218



Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Südwest Presse

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.12.2016 - 19:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1431747

Anzahl Zeichen: 3546

Kontakt-Informationen:

Firma: Südwest Presse

Stadt: Ulm





Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung