Ein nachhaltiges Franchise System mit Erfolg bietet Tim Taylor

Die Tür zum Glück

(firmenpresse) - Das Tim Taylor Management Team weiss, was es heisst, ein Unternehmen und deren Mitarbeiter zu führen, weil das Team es selbst seit vielen Jahren vorlebt. Die für Tim Taylor Franchisepartner zuständigen Mitarbeiter haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Franchisenehmer in 22 Ländern auf diesem Weg begleitet und das seit 1981 gewachsene Know-how in der Umsetzung und im persönlichen Erleben kontinuierlich vertiefen können.

So kann sich jedes Tim Taylor Teammitglied ob nun in der Center Manager oder Singleberater Position auf die Kunden konzentrieren und sein volles Potential dank der gebotenen Tim Taylor Tools des Erfolges vollständig entfalten.

Die Unternehmensgruppe TTPCG operiert in einem stetig wachsenden Markt

Etwa 200.000 Ehen werden jährlich alleine in Deutschland geschieden. Im Schnitt scheitert jede 3. Ehe. Unverheiratete Partner trennen sich noch schneller. Unglückliche Menschen schaden nicht nur dem eigenen Ego sondern durch unglückliche Beziehungen sind Mitarbeiter in Firmen nicht präsent am Arbeitsplatz. Immer mehr Kinder wachsen in Patchwork-Familien auf. Beziehungsstress macht Menschen krank. Dazu kommt, dass Menschen jeder Altersgruppe sich einer wachsenden Zahl Problemen gegenüber sehen, den passenden Partner kennenzulernen. Insbesondere die Anonymisierung der Städte wirkt sich negativ auf die eigenverantwortliche Partnersuche von Single Menschen aus. Exemplarisch sei hier Bremerhaven genannt, wo jeder zweite Haushalt von einem Single bewohnt wird.

Die Partnervermittlung TTPCG ist im Wettbewerb einmalig aufgestellt

Der Markt der offline- und online Partnervermittlungen wächst genau wie der Anteil der Singles in der Bevölkerung ständig. Neben einigen kleinen unbedeutenden Partnervermittlungen sind grosse überregionale Anbieter tonangebend. Dazu gehört die US-amerikanische Tim Taylor Partner Computer Group. Die Aktiengesellschaft bedient als Delaware Konzern mit eigenen Tochtergesellschaften derzeit Singles in 22 Ländern überaus erfolgreich. Das aussergewöhnliche bei dem Geschäftsmodell der Taylor Group ist die erfolgreiche Verschmelzung von Vorteilen der off- und online Partnervermittlung. Nämlich die Sicherheit aller Mitglieder durch die persönliche Beratung durch TTPCG Franchisenehmer in der Position des Singleberaters. Das Niveau der Gebühren der Dienstleistung liegt auf gleichem Niveau wie bei anonymen online Anbietern. Tim Taylor Mitglieder, welche die günstige Gebühr schnell bezahlen, erhalten als Dankeschön hochwertige Präsente. Im Dezember 2016 eine hochwertige Armbanduhr und Gutscheine zum Kurzurlaub in drei oder vier Sternehotels.

Das Leistungsportfolio der TTPCG wird nicht übertroffen

Egal, ob eine Dame oder ein Herr Mitglied oder Franchisepartner bei der aussergewöhnlichsten Partnervermittlung der Welt ist, gemeinsam erleben Tim Taylor Mitglieder und Tim Taylor Franchisepartner Leistungspakete, die selbst bei hochpreisigen Unternehmen nicht geboten werden. Das Vermittlungssystem mit einer Matching Methode wurde von dieser Partnervermittlung schon im Jahr 1982 eingeführt und ständig verfeinert. Dazu wird ein Customer Support geboten, der täglich 24 Stunden an 7 Tagen in der jeweiligen Landessprache Mitgliedern und Franchisenehmern zur Seite steht. Nach Würdigung aller Leistungen, die von Tim Taylor Partner Computer Group geboten werden, kommt man unweigerlich zum Schluss, dass dieses Unternehmen keinen Wettbewerber hat.

http://www.partner-computer-group.com



TTPCM ist ein noch junges Unternehmen. Von der Konzernmutter TTPCG Inc. USA im Jahr 2003 gegründet, startete das Team mit acht Mitarbeitern. Marken schaffen Begehrlichkeiten und fördern so den Umsatz. Mit einem ganzheitlichen Marketingkonzept schaffte das Tim Talor Team die Grundlage für die Marke TTPCG und die Vermarktungsstrategie. Heute sind in vier Ländern 93 Marketingmacher für TTPCM LLC USA und TTPCM Ltd. Europe am Werk.

Tim Taylor Partner Computer Marketing

Tim Taylor Partner Computer Marketing

Karlheinz Möller

Wilhelm-Röntgen-Str. 24-26

63477 Maintal

marketing(at)ttpcg.us

+49.6181.4233882

http://www.partner-computer-group.com



Tim Taylor Partner Computer Marketing

Harry Baker

Maintal

+49.6181.4233882





