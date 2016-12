WAZ: Spiel mit Menschenleben

- Kommentar von Annika Fischer

zu gestreckten Krebsmedikamenten

(ots) - Es ist ein böses Spiel mit der Hoffnung, mehr noch:

mit dem Leben von Menschen. Wenn stimmt, was die Staatsanwaltschaft

einem Apotheker aus Bottrop vorwirft, dann geht es juristisch um

Abrechnungsbetrug und das Arzneimittelgesetz - tatsächlich aber, wie

ein Berufskollege sagt, um Kranke, "die hofften, ein paar Monate

länger zu leben". Indem der Beschuldigte Krebsmedikamente streckte,

nahm er den Patienten womöglich Lebenszeit, die Chance auf Besserung.



Wie viele Erkrankte, vielleicht auch bereits Verstorbene betroffen

sind, wird wohl nie genau zu klären sein. Alle aber, die ahnen, ihre

Medizin von diesem Pharmazeuten bekommen zu haben, werden nun Angst

haben. Auch die, die glaubten, geheilt zu sein, sagt ein Arzt, der

Patienten mit Mitteln aus der verdächtigen Apotheke behandelte.

Hunderte werden es also mindestens sein, mit ihren Angehörigen noch

viel mehr. Und auch der Ruf ihrer Ärzte ist beschädigt: die im guten

Glauben Medikamente verabreichten, die wenig wirksam gewesen sein

dürften. Und die nun beruhigen müssen, nur wie? Juristisch ist die

mutmaßliche Tat greifbar, in ihrer moralischen und menschlichen

Tragweite - unfassbar.







