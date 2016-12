Richie Ros aus Irland gibt ein Konzert in Berlin Charlottenburg

Zur Zeit wird sein Song "Strange Mentality" im Radio von Stationen wie Radio 1, Spin SouthWest, Classic Hits 4FM, Kfm, Radio Kerry, Live95fm und Kiss FM Portugal gespielt. Im Dezember wird er live im ART Stalker zu hören sein.

(firmenpresse) - Richie Ros ist ein Singer / Songwriter aus Irland.

Er hat aktuell die Aufnahmen zu seinem Debut-Album ("Odyssey") beendet, produziert vom Grammy Award Winner David Odlum ( Paloma Faith, Roisin O, The Frames, Gemma Hayes, Josh Ritter, Ham Sandwich, Luka Bloom). Seiner Debut EP enthält Stücke wie "Fairytales", "Strange Mentality", "To Infinity and Beyond" und "Sweet Serenade".



Zur Zeit wird sein Song "Strange Mentality" im Radio von Stationen wie Radio 1, Spin SouthWest, Classic Hits 4FM, Kfm, Radio Kerry, Live95fm und Kiss FM Portugal gespielt. Er spielte als Support für die Band Kila und für Tiz McNamara auf der bekannten Dubliner Konzertbühne „Whelan's“ und war Headliner eines Charity Konzerts zu Gunsten „The Jack & Jill Children's Foundation“ neben der professionellen Harfenistin Teresa O’ Donnell und dem virtuosen Panflötist Iulian Pusca.

www.richieros.com



Mittwoch 07. Dezember 2016

Beginn: 20:30 Uhr

Vorverkauf: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 €

Studenten: 3,00 €

Tickets direkt bei ART Stalker oder online





Kommentare zur Pressemitteilung