Rheinische Post: Kommentar: Ja zur Schleierfahndung

(ots) - Fast alle Bundesländer erlauben der Polizei die

Schleierfahndung - drei nicht: Berlin, Bremen und NRW. Sind diese

drei etwa vernünftiger als die anderen 13? Wohl kaum. Bislang hat

NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) das Nein zur Schleierfahndung

damit begründet, dass anlasslose Kontrollen ein zu gravierender

Eingriff in die Persönlichkeitsrechte darstellten. Außerdem, so heißt

es, werde dadurch zuviel Personal gebunden. Bei seinen Blitzmarathons

spielte dieses Argument für ihn indes kaum eine Rolle. Jetzt hat

Jäger für große Verwirrung gesorgt, als er salopp behauptete, in NRW

finde "praktisch Schleierfahndung" statt. Dass das so nicht stimmt,

weiß er; er tut nur so als ob. Will er, wie die CDU argwöhnt, mit

seiner Verbalakrobatik die Bürger täuschen, die Schleierfahndung für

wichtig im Kampf gegen Kriminalität halten? Vielleicht wäre Jäger gar

nicht so abgeneigt, doch die Grünen sind dagegen, wie sie überhaupt

kritisch bei allem sind, was Polizeibefugnisse angeht. Immerhin haben

sie jetzt den Bodycams zugestimmt. Das hat aber auch lange genug

gedauert.



