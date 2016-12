ganzglastuere.de mit neuer Website - jetzt auch optimal für Smartphone und Tablet

Die Website von ganzglastuere.de wurde mit einem Responsive-Design neu gestaltet.

Die neue Website von ganzglastuere.de - jetzt auch für Smartphones und Tablets optimiert Foto: ganz

(firmenpresse) - Der Fachshop für Glastüren und Glasprodukte www.ganzglastuere.de hat seine Website für Smartphones und Tablets optimiert. So wird neben der weiterhin guten Darstellung an PC`s kann man jetzt auch komfortabel mobil die Seite nutzen. Geblieben sind die große Auswahl und die gute Übersichtlichkeit. Neben technischen Änderungen für schnelleren Seitenaufbau wurde das Design der Seite hell und freundlich gestaltet sowie die Benutzerfreundlichkeit nochmals verstärkt.

Die Produktkategorien Glastüren, Glasschiebetüren, Glaspendeltüren, Ganzglasanlagen, Glastürbeschläge, Aluzargen, Glasvordächer, Glasduschen und Glasprodukte werden in den einzelnen Rubriken ausführlich dargestellt und die technischen Details erläutert. Für die gängigen Größen und Ausführungen sind Preise hinterlegt, darüber hinaus können für Übergrößen oder Spezialausführungen die Preise angefragt werden.

Außerdem bietet ganzglastuere.de ein umfangreiches Service-Angebot. Mit dem Rückruf-Service kann man sich ausführlich beraten lassen, im Downloadbereich stehen Kataloge, Formulare, Technikprospekte und Anleitungen bereit, der FAQ-Bereich beantwortet häufig gestellte Fragen und im Glastüren-Blog wird intensiv auf aktuelle Themen und Produkte eingegangen. Fachbegriffe und technische Details erklärt das Glastüren-Lexikon.

Interessenten aus dem Raum Rosenheim und München bietet ganzglastuere.de auch einen Aufmass- und Montageservice, und Kunden die Glastüren live erleben möchten, können die Ausstellungsräume in Kolbermoor besuchen. Wer dazu keine Gelegenheit oder eine zu weite Anfahrt hat, der kann sich auf der Referenzen-Seite Anregungen holen.

Die neue Website ist unter www.ganzglastuere.de erreichbar.









ganzglastuere.de ist der Fachshop von pmt im Web. pmt - Fenster - Türen - Glas aus Kolbermoor ist ein Fachbetrieb, spezialisiert auf die Bereiche Fenster, Zimmertüren, Glastüren, Glasduschen, Haustüren, Glas, Insektenschutz am Fenster, Dichtbänder zur Fenstermontage und das entsprechende Zubehör. pmt bietet seinen Kunden kompetente Fachberatung, langjährige Erfahrung und in der Region Rosenheim / München einen Montageservice. Angeboten werden hochwertige Qualitätsprodukte, die in der großen "pmt Fenster- und Türenwelt" in Kolbermoor präsentiert werden.

Einige Produktbereiche werden über Internetshops erfolgreich vertrieben. Glastüren und Glasduschen auf www.ganzglastuere.de, Aluminiumhaustüren auf www.aluminium-haustueren-direkt.de oder Dichtbänder zur RAL-konformen Fenstermontage auf www.dichtband24.de

ganzglastuere.de pmt - Fenster - Türen - Glas

Staatsstraße 72, 83059 Kolbermoor

ganzglastuere.de pmt - Fenster - Türen - Glas

Peter Muck

Kolbermoor

08031 2317658



