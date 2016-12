Westfalenpost: Pkw-Maut

(ots) - Jetzt kommt die Maut also doch - vielleicht. Denn

viele Nachbarn Deutschlands behalten sich eine Klage gegen Dobrindts

Pläne vor, weil sie sich durch die Abgabe benachteiligt sehen. Ob der

Kompromiss zwischen EU und dem Verkehrsminister aus München Bestand

haben wird, bleibt abzuwarten. Fest steht allerdings, dass da

offenbar ein neues Bürokratie-Monster geboren wird, sollte sich die

CSU mit ihrer Idee auch vor Gericht durchsetzen. Vignetten,

Steuerentlastungen, Schadstoffklassen - all das muss ja auch

überprüft werden. Und ob tatsächlich am Ende 500 Millionen Euro pro

Jahr für den Straßenbau abfallen, ist genauso ungewiss wie eine

Antwort auf die Frage, wie denn die Verkehrswege abseits der

Autobahnen in Zukunft belastet werden. Vielleicht sind die Kosten am

Ende sogar höher als die Einnahmen. Das Ganze war von Anfang an

Murks. Sozial problematisch ist zudem die Tatsache, dass die Fahrer

Schadstoff-armer Autos stärker entlastet werden sollen als die

Besitzer von Dreckschleudern - auch wenn das ökologisch sinnvoll sein

mag. Viele Menschen hätten gern ein möglichst umweltfreundliches,

neues Auto, können es sich aber nicht leisten. Das Versprechen, kein

Inländer werde durch sein Prestige-Projekt benachteiligt, hat

Dobrindt damit eigentlich gebrochen. Immerhin: Er hat ein neues

Instrument entwickelt, um den Autofahrern Geld aus der Tasche zu

ziehen. Warum aus der SPD jetzt Zweifel an der Maut angemeldet

werden, bleibt ein Rätsel: Die Sozialdemokraten haben im Bundestag

mehrheitlich für die Einführung gestimmt. Vielleicht überlegen sie es

sich ja noch einmal anders: Vor der Bundestagswahl im Herbst wird die

Maut sowieso nicht eingeführt.







