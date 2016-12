Rheinische Post: Hollande ist einsichtig

(ots) - Frankreichs sozialistischer Präsident wird sich

im kommenden Jahr nicht zur Wiederwahl stellen. Das scheint nur

logisch, wenn man bedenkt, dass nicht einmal mehr jeder zwanzigste

Franzose noch Vertrauen in seine Politik hat. Trotzdem hatte Hollande

bis zuletzt durchblicken lassen, er wolle noch einmal antreten - sehr

zum Entsetzen seiner Parteifreunde. Dass er nun doch die Reißleine

gezogen hat, begründet Hollande mit der Sorge um die Einheit des

linken Lagers. Und die ist mehr als berechtigt. Schon jetzt balgen

sich links der Mitte ein halbes Dutzend Politiker im Rennen zum

Elysée-Palast. Zwar hat Hollande gestern noch einmal langatmig die

angeblichen Erfolge seiner Amtszeit aufgezählt. Aber in Wirklichkeit

ist seine Bilanz niederschmetternd. Hollande musste erkennen, dass

eine erneute Kandidatur den Franzosen wie ein Hohn vorgekommen wäre.

Und wie eine Bestätigung für die Annahme, dass "die da oben" sich um

jeden Preis an ihre Pfründe klammern. Deswegen hat der Sozialist mit

seinem Verzicht nicht nur seiner Partei, sondern auch seinem Land

einen großen Dienst erwiesen.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.12.2016 - 20:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1431763

Anzahl Zeichen: 1413

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 49 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung