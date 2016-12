Mittelbayerische Zeitung: Die Trophäe Maut: Dobrindt bekommt doch noch grünes Licht.

Sinnvoller wird das CSU-Lieblingsprojekt dadurch nicht. Von Reinhard Zweigler

(ots) - Wie ein Lindwurm zieht sich die Maut -

abgeleitet vom Gotischen Wort Mota für Zoll - durch die Geschichte.

Verschiedene Formen von Wegezöllen sind seit über 1000 Jahren in

Europa dokumentiert. Für die Benutzung von Straßen und Brücken wurde

seit Jahrhunderten kräftig kassiert. In der löblichen Absicht, mit

dem Geld Straßen und Brücken zu erhalten. Der Schritt hin zur

Wegelagerei, mit der sich finstere Gesellen die Taschen füllten, war

jedoch häufig nur ein kleiner. Die meisten europäischen Staaten

erheben noch heute oder wieder Maut in verschiedensten Formen.

Frankreich, Italien, die Schweiz. Und über das österreichische

"Pickerl", das so wahnsinnig fest an der Windschutzscheibe klebt, hat

man es erst einmal angebracht, regt sich kaum noch ein Autofahrer

auf. Die Pkw-Maut in Deutschland, die wahrscheinlich 2018 eingeführt

wird, bereichert das bunte Mauttreiben um eine Variante: um eine Maut

mit Vignetten für Ausländer sowie eine gewissermaßen unsichtbare und

kostenlose für deutsche Fahrer. Das Projekt Ausländer-Maut hat vor

allem die CSU lindwurmmäßig seit Jahren vor sich hergetrieben. Und

selbst die Bayern-SPD war vor einigen Jahren auf diesem Trip, wovon

sie heute allerdings nichts mehr wissen will. Horst Seehofer hatte im

Vorfeld des Wahlkampfes 2013 die "Ausländer-Maut" ähnlich groß

aufgeblasen wie heute die Obergrenze für Flüchtlinge. Die

Unionskanzlerkandidatin Angela Merkel erklärte seinerzeit, vom

SPD-Herausforderer Peer Steinbrück in die Ecke getrieben, mit ihr

werde es keine Pkw-Maut geben. Seehofer verhandelte sie aber doch in

den schwarz-roten Koalitionsvertrag hinein. Die CDU knurrte und die

SPD leistete hinhaltenden Widerstand. So ist es bis heute. Der

einstige CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt - und nicht der

vergnatzte Ex-Verkehrsminister Peter Ramsauer - war von Seehofer

auserkoren worden, um das Prestigeprojekt in Berlin durchzusetzen.



Würde er das schaffen, käme der Oberbayer mit der Vorliebe für

karierte Anzüge auch für höhere Aufgaben im Freistaat infrage, mag

sich Seehofer gedacht haben. Damals gab es noch einen Drei- oder

sogar Vierkampf um die Seehofer-Nachfolge. Doch von den Aspiranten

Haderthauer, Aigner, Dobrindt und Söder ist eigentlich nur noch der

überehrgeizige Franke übrig geblieben. Dobrindt, bereits auf dem

CSU-Parteitag in München bejubelt, erfährt nun gewissermaßen eine

nachträglich Aufwertung. Er bringt die Trophäe Ausländer-Maut, oder

im bürokratischen Politsprech: Infrastrukturabgabe, mit nach Hause.

Durch einen Deal mit Brüssel bekommt Dobrindt nun doch noch grünes

Licht für die Pkw-Maut. Er dreht an ein paar kleinen Stellschrauben

und macht den Wegezoll damit für die EU-Bürokratie akzeptabel. Doch

sinnvoller wird das CSU-Lieblingsprojekt dadurch jedoch nicht. Es

wird nur noch komplizierter und aufwändiger. Am Ende wird die

Pkw-Maut noch weniger für den Fiskus einbringen, als der bisher

annehmen durfte. Nämlich fast nichts. Das freilich dürfte den

Christsozialen egal sein. Was zählt, ist die politische Trophäe

Ausländer-Maut, die man Berlin und Brüssel abgetrotzt hat. Und leider

leitet diese Dobrindt-Maut auch Wasser auf die Mühlen der

Europa-Skeptiker sowie der Rechtspopulisten und Nationalisten. Die

werden nun erst recht auf nationale Alleingänge, nationalstaatliche

Regelungen und das Schröpfen von Ausländern setzen. Auch wenn die

Pkw-Maut von der CSU anders gedacht war, liefert sie dem wuchernden

Spaltpilz in der EU neue Nahrung. Obendrein wurde die Chance zu einer

modernen, europaweiten Straßennutzungsgebühr vertan.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.12.2016 - 20:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1431764

Anzahl Zeichen: 4165

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 53 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung