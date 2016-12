Weser-Kurier:Über den Offshore Terminal Bremerhaven schreibt Peter Hanuschke:

(ots) - Überraschend ist das nicht, was da zwischen

Bauunternehmen und Wirtschaftsressort ausgehandelt wird. Den

beauftragten Unternehmen, die vertraglich für den Bau des Offshore

Terminal Bremerhaven (OTB) vorgesehen sind, wird nicht gekündigt.

Warum auch? Der Senat ist nun mal vom OTB überzeugt und will ihn

bauen. Daran hat sich nichts geändert. Die Bauverträge werden quasi

auf Eis gelegt und bei Bedarf wieder aktiviert. Bei diesem Vorgang

geht es um Schadenbegrenzung. Denn dass die Unternehmen nicht bauen

können, lassen sie sich etwas kosten. Durch das Ruhenlassen wird das

günstiger werden. Aus Sicht des rot-grünen Bremer Senats ist dieses

Handeln eine logische Konsequenz. Fällt irgendwann einmal das Urteil

im Sinne des Senats aus, also für den Bau des OTB, darf er sich sogar

als Gewinner fühlen: Die Bauverträge müssten nur aus der Schublade

gezogen werden, und es kann ohne zeitaufwendige Ausschreibung wieder

losgehen. Fällt das Urteil gegen den Bau des OTB aus, dann bleibt dem

Senat zumindest aber immer noch eins: Handeln und die logischen

Konsequenzen aus dem Desaster ziehen.







