Westfalen-Blatt: zum Verkauf der Oetker-Reederei Hamburg Süd

(ots) - Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken

ohne Ende. Gemäß diesem Motto hat die Oetker-Spitze den

Verkaufsprozess seiner Reederei Hamburg Süd vollzogen. Ein

Geschäft, das aus der Not heraus geboren wurde. Dr. Oetker wollte

seine anderen Sparten rund um Lebensmittel, Bier, Sekt und Hotels

nicht unnötig belasten oder gar in Gefahr bringen. Insofern ist die

Entscheidung nachvollziehbar und richtig - eine Notbremse gerade noch

zur rechten Zeit. Allerdings eine Notbremse, die den Umsatz des

Konzerns mit einem Schlag um die Hälfte schrumpfen lässt. Das dürfte

wehtun. Und auch die jahrelange Maxime des Seniorchefs Rudolf-August

Oetker - »Lege nicht alle Eier in einen Korb« - hat ihre Gültigkeit

verloren. Die so genannte Diversifizierung, die besagt, in möglichst

vielen Branchen investiert zu sein, ist weitgehend erledigt. Mit

seinen Pizzen und Getränken ist Oetker (fast) nur noch im

Lebensmittelbereich tätig. Das »faule Ei« Container-Schifffahrt wurde

aus dem Korb entfernt. Wie hoch die Verluste waren, darüber macht

Oetker keine Angaben. So wie sich der Familienkonzern ohnehin gerne

zurückhalt, wenn es um Zahlen geht. Die Frage nach dem Gewinn wurde

meist mit einem ostwestfälischen »zufriedenstellend« und einem

vielsagenden Lächeln des Konzernchefs beantwortet. Die Zukunft der

Schifffahrt hat bei Oetker noch vor zwei Jahren den Familienfrieden

empfindlich gestört. Es gab (und gibt wohl noch immer) zwei

Fraktionen: Die älteren Nachkommen des Gründers rund um August

Oetker und die jüngeren um Alfred Oetker. Sie stritten darüber, ob

Hamburg Süd als deutsche Nummer zwei mit der deutschen Nummer

eins, Hapag-Lloyd, fusionieren sollte. Folge des Hickhacks: Der

Zusammenschluss platzte. Ob das im Nachhinein eine glückliche Fügung

war, ist schwer zu sagen. Klar ist: Die Konsolidierung in der

Schifffahrtsbranche geht weiter. Der Mangel an Aufträgen und



fallende Frachtraten zwingen die Reedereien dazu, sich

zusammenzuschließen. Größe zählt. Maersk gehört daher zu den

Gewinnern. Oetker dürfte mit dem Verkauf seiner Reederei einen

Milliardenerlös erzielen. Die Kriegskasse wäre damit für

Investitionen aller Art gefüllt. Die Frage ist, ob der Konzern

seine Lebensmittelsparte weiter stärken oder sich neue Märkte

suchen wird - gemäß dem Motto, viele Eier in einem Korb zu haben.

Oder können nun sogar Erben ausgezahlt werden? Man darf auf die

künftige Strategie gespannt sein. Umso dringlicher ist, dass die

zerstrittene Familie die Nachfolgeregelung für Richard Oetker

möglichst bald regelt. Nichts ist in dieser unruhigen See schlimmer,

als wenn sich die Familienspitze und deren Manager mehr mit sich

selbst beschäftigen als mit der Frage, wie man sich im Wettbewerb

positioniert.







