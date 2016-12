Puerto Rico bringt auf der Biolatam® 2016 Wissenschaftler Lateinamerikas zusammen

(ots) - In den letzten zwei Tagen

war Puerto Rico im Rahmen der Biolatam® 2016 (https://ebdgroup.knect3

65.com/biolatam/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BLT16-pos

t-event-press-release-linkto-BLT16web&utm_campaign=BLT16) das Zentrum

der Biowissenschaften, in dem mehr als 250 führende Kräfte der

Branchen Biotechnik, Pharmazie und Technologie zusammenkamen, um

Kontakte zu knüpfen und über Innovationen zu sprechen. Die

Veranstaltung der EBD Group in Zusammenarbeit mit ASEBIO ermöglichte

Puerto Rico, seine dynamische Biowissenschafts-Community zu

präsentieren. Zudem eröffnete sie Führungskräften des Bereichs

Biopharma aus der ganzen Welt Möglichkeiten für Partnerschaften und

Investitionen.



Die diesjährige Biolatam wurde von 142 Firmen aus 24 Ländern

besucht. Die Teilnehmer kamen aus Unternehmen der Pharmazie und

Biotechnik, Behörden, Universitäten, Branchenverbänden und Firmen der

Bereiche Risikokapital, Private Equity and institutionelle Anleger.

Diese breit gefächerte Gruppe bildete die ideale Umgebung für

programmatische Gespräche u. a. über Produktion in Lateinamerika,

klinische Studien und den Zyklus der Medikamentenentwicklung, sowie

Prävention und Diagnose von Tropenkrankheiten.



In der Veranstaltung fand sich ein vollständiges Programm von

Podiumsveranstaltungen mit bekannten Rednern, Präsentationen

innovativer lateinamerikanischer Firmen und einer interessanten

Ausstellung. Teilnehmer konnten mit der partneringONE®-Software

30-minütige Meetings ansetzen. Dies gewährte Teilnehmern die

Möglichkeit zum Kennenlernen und Knüpfen von Verbindungen für die

Zusammenarbeit in unterschiedlichen Feldern.



"Biolatam gibt uns die Möglichkeit, der lateinamerikanischen

Community die Türen zu öffnen. Für Puerto Rico ist Wissenschaft

entscheidend für Entwicklung und wirtschaftliches Wachstum. Die Insel



verfügt über große Biodiversität und die geografische Lage macht sie

zusammen mit den verfügbaren Anreizen zu einem sehr guten Standort

für die Expansion von Unternehmen. Wenn Firmen Puerto Rico als

Möglichkeit für ihre Expansion in Betracht ziehen, treibt dies das

Wachstum und bildet für unseren Wissenschaftsbereich weiterhin einen

viel versprechenden Weg", sagte Lucy Crespo, CEO des Puerto Rico

Science, Technology and Research Trust.



"Die diesjährige Veranstaltung brachte führende Kräfte des

Bereiches Biopharmazie aus der ganzen Welt nach Puerto Rico, die nach

Möglichkeiten Ausschau halten, ihre geschäftliche Tätigkeit in

Lateinamerika zu expandieren. Die Möglichkeit, mit so vielen

führenden Kräften der Branche Kontakte zu knüpfen, ist definitiv der

Schlüssel künftiger geschäftlicher Entwicklung. Unsere Teilnehmer

haben wertvolle Kontakte geknüpft, welche zu den Erfolgsgeschichten,

welche die Biolatam jedes Jahr schreibt, hinzutreten werden", sagte

Anna Chrisman, Group Managing Director der EBD Group.



Zu den herausragenden Rednern der Veranstaltung gehörten: Rolando

Castro, CEO von Cognitiva IBM Watson Strategic Partner; Eugenio

Torres, Managing Partner bei Ferraiuoli LLC; Sebastián Vidal,

Executive Director von Parallel18; Carola Schropp, Managing Director

der Hayim Group; Maroun Khoury, Chief Scientific Officer bei Cells

for Cells und Morrie Ruffin, Managing Partner bei Adjuvant Partners

and Managing Director der Alliance for Regenerative Medicine.



- BIO-Europe® (https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/?utm_source=pa

rtner&utm_medium=PRN&utm_term=BLT16-post-event-press-release-linkto

-boiler-beu&utm_campaign=BLT16) und BIO-Europe Spring® (https://ebd

group.knect365.com/bioeurope-spring/?utm_source=partner&utm_medium=

PRN&utm_term=BLT16-post-event-press-release-linkto-boiler-bes&utm_c

ampaign=BLT16), die größten europäischen Partnering-Konferenzen der

Biowissenschaften mit Unterstützung der Biotechnology Industry

Organization (BIO)

- BioPharm America(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/biopharm-americ

a/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BLT16-post-event-pres

s-release-linkto-boiler-bpa&utm_campaign=BLT16), die

Partnering-Veranstaltung in Nordamerika mit dem schnellsten

Wachstum

- Biotech Showcase(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcas

e/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BLT16-post-event-pres

s-release-linkto-boiler-bts&utm_campaign=BLT16), ein einzigartiges

Forum in San Francisco, zusammen mit Demy-Colton Life Science

Advisors veranstaltet, auf dem Präsentationen für Investoren und

Führungskräfte für geschäftliche Entwicklung gehalten werden können

- BioEquity Europe (http://www.biocentury.com/bcapp2/BioCenturyCommon

/BCConferences.aspx?ss=1), die Investorenkonferenz, die gemeinsam

mit BioCentury Publications und BIO veranstaltet wird

- ChinaBio® Partnering Forum (https://ebdgroup.knect365.com/chinabio-

partnering/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BLT16-post-e

vent-press-release-linkto-boiler-cbpf&utm_campaign=BLT16), die

erste Partnering-Konferenz in China speziell für Biotech und

Pharma, gemeinsam mit ChinaBio® Group veranstaltet

- Biolatam® (https://ebdgroup.knect365.com/biolatam/?utm_source=partn

er&utm_medium=PRN&utm_term=BLT16-post-event-press-release-linkto-bo

iler-blt&utm_campaign=BLT16) hilft Führungskräften des Bereichs

Biowissenschaften aus der ganzen Welt beim Knüpfen von Kontakten in

den betriebsamen Biowissenschafts-Zentren Lateinamerikas

- Cell & Gene Exchange (https://ebdgroup.knect365.com/cellgene-exchan

ge/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BLT16-post-event-pre

ss-release-linkto-boiler-cagx&utm_campaign=BLT16), ein

Partnering-Forum mit dem Schwerpunkt auf der Patientengruppe in

Zell- und Gentherapie, gemeinsam mit der Alliance for Regenerative

Medicine (ARM) veranstaltet







