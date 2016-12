SOUL DIPLOMATS - Party + Soul, Baby!

Statt schnödem Adventskranz - die Soul Diplomats laden zum Tanz!

die Soul Diplomats laden zum Tanz

(firmenpresse) - SOUL DIPLOMATS, die meiste Berliner Partyband der Welt, zu Gast im ART Stalker.... statt schnödem Adventskranz - die Soul Diplomats laden zum Tanz



Jan van Schaik - Guitar, Lead Vocals

Hanno di Rosa - Lead Guitar, Vocals

Enrique Otte - Saxophon

Bulli Reinfeld - Bass, Vocals

Frank Barucha - Percussion, Vocals

Franz Schindlbeck - Drums



http://souldiplomats.de/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=L9tYkULwe4I



Sonntag 11. Dezember 2016

Beginn: 19 Uhr

Vorverkauf: 6,- €

Abendkasse: 8,50 € /Studenten 3,- €



Tickets direkt bei ART Stalker oder online

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.art-stalker.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





Dies ist eine Pressemitteilung von

Rooftop ARTs UG (haftungsbeschränkt)

Leseranfragen:

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

PresseKontakt / Agentur:

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

Datum: 01.12.2016 - 21:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1431769

Anzahl Zeichen: 811

Kontakt-Informationen:

Firma: Rooftop ARTs UG (haftungsbeschränkt)

Ansprechpartner: ART Stalker - Jennifer Spruß

Stadt: Berlin

Telefon: +49(0)30 - 22052960



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 01.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 120 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung