ART SESSION: Vernissage + Blues & Rock Session

In der vorweihnachtlichen Zeit gibt es eine ART SESSION im ART Stalker

mit Vernissage der Doppelausstellung von Etienne Pixa + Werner Lorenz und der monatlich stattfindenden BLUES & ROCK Session - präsentiert von Chris Lastelle

(firmenpresse) - Mittwoch 14. Dezember 2016

mit Vernissage der Doppelausstellung von Etienne Pixa + Werner Lorenz um 19:00 Uhr

+

BLUES & ROCK Session - präsentiert von Chris Lastelle - ab 20:00 Uhr.

Eintritt frei!



Vernissage

Beginn: 19:00 Uhr

Doppelausstellung

Etienne Pixa + Werner Lorenz

14.12.2016 – 16.01.2017



Werner Lorenz ist ein Kreativer aus Berlin Tempelhof. Seine Arbeiten sind am Objekt orientiert. Die Motive entnimmt er Tageszeitungen und Büchern. Angewandt werden Acrylfarben und Wachsstifte. Für ihn ist wichtig jeden Tag kreativ zu sein.



http://wlorenzkuenstler.wixsite.com/pressbook

https://www.facebook.com/pages/Werner-Lorenz/1378082055773103



Etienne Pixa ist ein deutscher-französischer Künstler. Er malt expressive Bilder, abstrakt oder gegenständlich.



Etienne Pixa sagt über seinen Schaffensprozess:

"Wenn ich male, ist es wie eine Reise, auf der ich den Weg entdecke und keine Ahnung von Dauer und Ziel habe. Ein Bild kann abstrakt anfangen und gegenständlich werden oder umgekehrt. Die Art, die Farben zu legen, ist ein Wechselspiel zwischen konstruktiv und destruktiv, so entsteht ein Bild, das auf verschiedene Arten und Weisen betrachtet werden kann. Die Formen kommen teilweise aus Landschaftseindrücken, ich beobachte gern die Natur und lasse mich von ihr überraschen. Wenn ich Ausschnitte der Natur beobachte, bilden die Farben und Linien abstrakte Kompositionen. Menschen sind mir auch wichtig, ich male gern expressive Portraits und Szenen, die an der Grenze zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit Gefühle darstellen. Während des Malens sind meine Gedanken nicht nur auf eine Idee fixiert, sondern ich lasse sie gern unbeherrscht und frei wandern. Der Beobachter kann sehen, was er will.



Formen tauchen durch Farbflächen und Linien auf, die Schichten und die Transparenz zeigen die Geschichte des Bildes. Wenn ich mit der Komposition zufrieden bin, ist das Bild fertig. Es kann Stunden oder Jahren dauern.





Wichtig ist für mich die spontane und freie Bewegung, in der ich mich in verschiedenen Geschwindigkeiten und Richtungen austoben kann, deswegen male ich gern großformatig, um mehr Spielfläche zu haben.



Ich versuche, dass das Unbewusste sich ausdrückt. Mir ist die Spontaneität wichtig. Oft ist nichts geplant, der Weg ist ein Spiel und das Ziel eine Überraschung.“



http://www.etiennepixa.de/

https://www.facebook.com/etienne.pixa/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





Rooftop ARTs UG (haftungsbeschränkt)

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

