Badische Neueste Nachrichten: zu Teilhabegesetz

Kommentar von Bernhard Junginger

(ots) - Inklusion, die Einbeziehung in die Gesellschaft,

ist heute das Ziel. Das neue Bundesteilhabegesetz der Großen

Koalition trägt dem Rechnung. Es ermöglicht Behinderten in wichtigen

Bereichen mehr Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten. Etwa in der

Frage, ob sie im Heim oder der eigenen Wohnung leben. Sie werden

künftig effektiver beraten, in ihrer Ausbildung besser gefördert,

können mehr Geld ansparen, ihre Ehepartner werden nicht mehr für ihre

speziellen Bedürfnisse zur Kasse gebeten.







Pressekontakt:

Badische Neueste Nachrichten

Klaus Gaßner

Telefon: +49 (0721) 789-0

redaktion.leitung(at)bnn.de



Original-Content von: Badische Neueste Nachrichten, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Badische Neueste Nachrichten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.12.2016 - 21:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1431772

Anzahl Zeichen: 801

Kontakt-Informationen:

Firma: Badische Neueste Nachrichten

Stadt: Karlsruhe





Diese Pressemitteilung wurde bisher 110 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung