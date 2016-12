Weser-Kurier:Über die Abhängigkeit von Computerspielen schreibt Hendrik Werner:

(ots) - Jeder zwölfte männliche Heranwachsende hierzulande

ist süchtig nach Computerspielen. Das besagt eine Untersuchung der

Krankenkasse DAK. Danach sind 8,4 Prozent der Jugendlichen und jungen

Männer im Alter von zwölf bis 25 Jahren abhängig von Formen des

Zeitvertreibs, die in der Regel mehr mit Ballern als mit Blümchen zu

tun haben. Den Anteil betroffener Mädchen und junger Frauen beziffert

die Erhebung als deutlich niedriger (2,9 Prozent). Im Verbund mit der

Isolation, in die sich Spielsüchtige begeben, treten durch exzessives

Nutzen von PC-Spielen massive Probleme im sozialen Umfeld auf, wie

die Studie ausführt. Sechs Prozent haben demnach "ernsthafte Probleme

mit Familie und Freunden", 19 Prozent regelmäßig Streit mit ihnen

nahen Menschen. Auch kommt es zur Vernachlässigung von Verwandten (69

Prozent) und gemeinsamen Mahlzeiten (34 Prozent). Immerhin 13 Prozent

der männlichen Zocker sind trotz besorgter Einflüsterungen nicht in

der Lage, ihr Spielpensum dauerhaft zu senken. Die

Betroffenheitsadresse der Drogenbeauftragten der Bundesregierung,

Marlene Mortler, kommt prompt. Die Zahlen seien beunruhigend, sagt

die CSU-Politikerin. Allerdings, so fügt sie beschwichtigend hinzu,

seien Computerspiele längst "Bestandteil der Alltagskultur", und

nicht jeder Spieler habe Probleme. Bedenklich sei, dass bei den

zwölf- bis 17-jährigen Jungen das Risiko eines Kontrollverlusts

bestehe. Um solche Schreckensszenarien abzuwenden, müssen

Aufklärungskampagnen intensiviert, Mechanismen sozialer Kontrolle

ausgebaut, Gesetze verschärft werden. So fordert der Suchtexperte

Rainer Thomasius besseren Schutz von Heranwachsenden durch die

Berücksichtigung von Suchtkriterien bei der Altersfreigabe all jener

Online-Spiele, die eine hohe Bindung, mithin ein riskantes

Suchtpotenzial erwarten lassen. Denn im Spiel wie in der Liebe (und

bei vielen anderen Abhängigkeitsbeziehungen) sind die Übergänge



zwischen vorübergehendem Rausch und besessener Fixierung fließend.







