Schwäbische Zeitung: Behutsam auf richtigem Weg - Kommentar zu Bundesteilhabegesetz

(ots) - Blinde schwimmen in der Spree, Rollstuhlfahrer

ketten sich an. Der Protest gegen das Bundesteilhabegesetz ist

emotional. Es ist mit großen Ängsten verbunden. Das ist kein Wunder,

denn gerade Behinderte sind besonders auf den Staat angewiesen. Doch

manche Sorgen scheinen unbegründet. Denn das Teilhabegesetz ist kein

Gesetz, das Kosten einsparen will, sondern eines, das 800 Millionen

Euro zusätzlich bereitstellt, um behinderte Menschen besser zu

versorgen, ihnen mehr Teilhabe zu ermöglichen.



Behinderte wurden bei den Beratungen gehört, und vieles im

parlamentarischen Verfahren noch geändert. Zum Beispiel sind die

Hürden, dass ein Behinderter, wenn sein Partner stirbt, seine

gewohnte Umgebung verlassen und in ein Heim ziehen muss, sehr hoch

gelegt worden. Arbeitsministerin Andrea Nahles hat versichert, dass

sich noch manche Ängste bis 2023 auflösen werden. Wenn nicht, muss

die Politik nachbessern, denn gerade Behinderte haben die größte

Aufmerksamkeit verdient.



An manchen Stellen jedoch ist die Kritik am neuen Gesetz etwas

überzogen. So wenden sich die gleichen Behinderten, die ganz

selbstverständlich im gemeinsamen Bus zur Demonstration nach Berlin

kommen, gegen jede Zwangsfahrgemeinschaften, wenn sie ins Kino

wollen.







