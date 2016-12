Lausitzer Rundschau: Ordentlich gerupft



Die Einigung bei der Maut

(ots) - Deutlich geringere Sätze, eine breitere Spreizung

der Tarife, auch ohne Mathe-Leistungskurs wird man zu dem Ergebnis

kommen, dass sich das alles negativ auf die Maut-Einnahmen auswirken

wird. Selbst wenn der in Brüssel gefundene Kompromiss verspricht,

dass es bei den 500 Millionen Euro bleibt. Die ohnehin schon große

Bürokratie wird bei der Erhebung weiter wachsen, was zusätzliche

Kosten verursacht. Außerdem wird die Kfz-Steuer für

umweltfreundlichere Autos stärker gesenkt, sodass deren Besitzer mehr

sparen, als für sie die Gebühr kostet. Auch das ergibt

Mindereinnahmen. Umgekehrt werden sich für ältere Fahrzeuge

Steuersenkung und Maut sicherlich nicht ganz ausgleichen. Wer also

einen alten Wagen besitzt, zahlt voraussichtlich drauf. Das ist mehr

als nur ein Schönheitsfehler. Alexander Dobrindt ist in Wahrheit aus

dem Kampf mit Brüssel ordentlich gerupft hervorgegangen. Der Jubel

ist nicht nur wegen des Ergebnisses befremdlich: Zum einen wollen die

Niederlande und Österreich mit Mautklagen vor den Europäischen

Gerichtshof ziehen. Zum anderen aber müssen die schon im Gesetzblatt

stehenden Maut-Regelungen nun geändert werden. Dafür sind neue

Verhandlungen in der Großen Koalition nötig. Und die SPD hat bereits

angekündigt, sich strikt an die mit der Maut verbundenen

Versprechungen zu halten. Dobrindt selbst hat überdies eingesehen,

dass ein Start nicht mehr vor der Bundestagswahl im Herbst 2017

realistisch ist. Danach muss der Verkehrsminister nicht zwangsläufig

wieder ein CSU-Mann sein. Soll heißen: Die nächste Bundesregierung

könnte alles wieder ganz anders machen - aus die Maut.







