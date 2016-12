Lausitzer Rundschau: Jahresendhoffnung



Putins Rede an die Nation

(ots) - Für deutsche Augen ist es ein irritierendes

Schauspiel, wenn Russlands Präsident Wladimir Putin alle Jahre wieder

seine Rede zur Lage der Nation hält. Da sitzen 1000 Würdenträger, vom

Kirchenfürsten bis zum Notenbanker, und lauschen den Worten des

Kremlherrschers. In Deutschland hat man sich so etwas nach 1945

glücklicherweise abgewöhnt. Aber Deutschland ist auch nicht Putins

Maßstab. Der Russe kennt nur eine ebenbürtige Macht: die USA. Und so

ist es auch kein Wunder, dass sich Putins Rede an der Institution der

"State of the Union Address" orientiert. In Washington wird der

Präsident auf dem Capitol traditionell mit Applaus begrüßt - auch das

wirkt in deutschen Augen einigermaßen albern. Alles andere als

lächerlich ist dagegen der Konflikt, den Russen und Amerikaner seit

Putins Amtsantritt mit stetig zunehmender Intensität austragen. Da

die Verantwortung für Beziehungskrisen bekanntlich immer bei beiden

Partnern liegt, sei die Schuldfrage an dieser Stelle ausgeklammert -

auch wenn der russische Außenminister Sergej Lawrow soeben noch

einmal klargestellt hat, dass für die mutwillige Zerrüttung allein

US-Präsident Barack Obama die Schuld trage. Das ist natürlich absurd,

vor allem aber führt es nicht weiter. Wer sich für die Zukunft

interessiert, der sollte sich, vielleicht in einer ruhigen Stunde

unter dem Christbaum, lieber die Frage vorlegen: Wird Putin mit

US-Präsident Donald Trump zum Segen der Welt wirklich jene

Männerfreundschaft schließen können, die im US-Wahlkampf am Horizont

aufschien. Wer kein Orakel hat, der wird ehrlicherweise sagen müssen:

Warten wir's ab! Allerdings gibt es durchaus Anlass zu Hoffnung. Es

sind ja nicht nur die Bekundungen zur Kooperation, wie sie Putin in

seiner Rede anstimmte. In der Außenpolitik geht es am Ende um

Interessen. Trump und Putin dürften wissen, dass sie ihren

wirtschaftlich angeschlagenen Ländern durch eine Verschärfung der



Konflikte einen Bärendienst erweisen - und dass der Jubel über

militärische Erfolge noch schneller abebbt als der Applaus bei einer

Rede an die Nation.







