Stuttgarter Zeitung: zur Drosselung derÖlförderung der Opec

(ots) - Beachtlich ist an der Opec-Entscheidung vor

allem eines: Erstmals seit Langem haben die politischen Erzfeinde

Saudi-Arabien und Iran gemeinsam einen Beschluss gefasst. In Syrien

führen die beiden Nationen einen blutigen Stellvertreterkrieg, auf

der wirtschaftlichen Landkarte wollten die Saudis die Konkurrenz aus

Teheran mit der Produktion schierer Masse hinwegspülen. Inzwischen

herrscht Ebbe in den Kassen des Königreiches. Auf Dauer hilft dem

Land nur ein hoher Ölpreis, daher ist nun Einlenken am

Verhandlungstisch angesagt gewesen.







Datum: 01.12.2016 - 23:20

