Rheinische Post: Arbeitgeberchef warnt vor Jobabbau durch höhere Rentenbeiträge

(ots) - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat vor einem

drastischen Anstieg der Rentenbeitragssätze in den kommenden Jahren

und vor dadurch drohenden Jobverlusten gewarnt. "Wir müssen mit

Blick auf die Demografie und das Rentenniveau aufpassen, dass uns

nicht der Rentenbeitragssatz völlig aus dem Ruder läuft", sagte

Kramer der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Freitagausgabe). "Jeder Rentenbeitragspunkt zusätzlich kostet uns

mehr als elf Milliarden Euro jährlich und damit auch Jobs", sagte

Kramer. "Das ist unweigerlich so, weil viele Unternehmen bei

steigenden Personalkosten nicht neue Jobs schaffen können", sagte der

Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA). Die

Höhe des Rentenniveaus hänge künftig maßgeblich von der Balance

zwischen Beitragszahlern und Rentenempfängern ab. "Hier liegt noch

Potenzial", sagte Kramer. Er unterstützte allerdings die von der

Koalition geplante Anhebung der Erwerbsminderungsrenten. "Es gibt

gute Gründe für die Erhöhung der Erwerbsminderungsrente", sagte

Kramer. "Problematischer ist die Anpassung der Ost-Renten. Die

Ost-Angleichung, wenn sie denn politisch gewollt ist, muss für die

Rentenversicherung unbedingt kostenneutral bleiben", mahnte Kramer -

und sprach damit für eine Steuerfinanzierung aus.



