Rheinische Post: Arbeitgeber setzen auf vierte Amtszeit Merkels

(ots) - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer setzt auf eine

vierte Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "In dieser

unruhigen Welt, in der wir uns befinden, ist Stabilität ein Faktor,

nach dem sich die Bevölkerung zu Recht sehnt", sagte Kramer der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Von

daher glaube ich, ist die Kanzlerkandidatur von Frau Merkel ein der

Zeit angemessenes Lösungsangebot", sagte der Präsident der

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). "Jemanden,

der heute hü und morgen hott sagt und in Krisenfällen keinen klaren

Kurs führt, würde ich lieber nicht vorne sehen", sagte Kramer. Der

Alternative für Deutschland (AfD) prophezeite Kramer kein langes

Leben. "Die AfD ist eine Momentaufnahme. Dass die AfD im operativen

Geschäft die Politik in die falsche Richtung beeinflussen kann,

erwarte ich nicht", sagte der BDA-Chef. Eine rot-rot-grüne

Bundesregierung würde die Wirtschaft nach Kramers Worten nicht

begrüßen. "Rot-Rot-Grün würde Deutschland nicht gut tun. Das ist

keine Perspektive - weder innen- noch außen- noch

wirtschaftspolitisch", sagte der Arbeitgeberpräsident. Auch eine

Regierungsbeteiligung der Grünen sieht Kramer nach dem jüngsten

Grünen-Parteitag kritisch, auf dem die Partei die Einführung einer

Vermögensteuer beschlossen hatte. "Die Umsetzung der Beschlüsse der

Grünen auf ihren letzten Parteitag würde dem Wirtschaftsstandort

Deutschland nicht gut tun", sagte Kramer.



