Rheinische Post: Arbeitgeber sehen Zuwanderungsbedarf von drei Millionen Menschen bis 2030

(ots) - Deutschland braucht nach Ansicht von

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer eine grundlegende Neuorientierung in

der Zuwanderungspolitik. Bis 2030 sind nach Berechnungen der

Arbeitgeber rund drei Millionen neue Zuwanderer im erwerbsfähigen

Alter nötig, um Wettbewerbsfähigkeit und Sozialstaat zu erhalten.

"2030 werden wir nach den Prognosen schon sechs Millionen

Erwerbsfähige weniger haben als heute", sagte Kramer der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Zwei,

drei Millionen Erwerbstätige können wir hoffentlich aus eigenen

Ressourcen durch mehr Erwerbstätigkeit von Frauen und Älteren sowie

bessere Qualifizierung von Jüngeren rekrutieren. Für die restliche

Lücke brauchen wir mehr systematische Zuwanderung, die sich am

Arbeitsmarkt orientiert", sagte der Präsident der Bundesvereinigung

der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Doch davor scheue die

Politik wegen der Flüchtlingskrise zurück. "Aber die

arbeitsmarktpolitische Zuwanderung darf kein Tabu sein", mahnte

Kramer. "Je früher wir anfangen, den Menschen zu erklären, dass wir

spätestens ab 2030 nicht nur ein gravierendes Problem mit der Rente

haben werden, sondern auch mit der Pflege, mit der

Krankenversicherung, mit der Infrastruktur, ja mit der gesamten

Volkswirtschaft, gewinnt die Zuwanderung mehr gesellschaftliche

Akzeptanz", sagte er. Zuwanderung sei "keine Frage von Ober- oder

Untergrenze, sondern von Bedarf". Deutschland stehe international im

harten Wettbewerb um Fachkräfte. "Es ist nicht so, dass die

Computerspezialisten Schlange stehen, um einzuwandern", sagte Kramer.



