Zahlt Dalbert zu wenig? Grüne wollen Streit um Minister-Beitrag belegen

(ots) - Der Landesverband von Bündnis 90/Die Grünen in

Sachsen-Anhalt will am Freitag einen internen Streit um

Mandatsträger-Abgaben für Minister und Staatssekretäre beilegen. Wie

die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe)

berichtet, hatten Teile der Basis seit der Landtagswahl im März die

grüne Umweltministerin Claudia Dalbert und ihre Staatssekretäre Klaus

Rheda und Ralf-Peter Weber kritisiert. Ursache des Streits war die in

der Parteisatzung festgeschriebene Mandatsträger-Abgabe von 15

Prozent, die Dalbert, Rheda und Weber an die Parteikasse abgeben

müssen. Das wären in Dalberts Fall etwa 1.900 Euro im Monat.

Mitglieder hatten moniert, dass das Trio in den vergangenen Monaten

nicht in vollem Umfang gezahlt habe. Grünen-Landeschefin Susan

Sziborra-Seidlitz sagte, die Parteispitze habe sich auf einen

Kompromiss-Vorschlag von 13,5 Prozent geeinigt. "Die Signale von der

Basis sind so, dass wir davon ausgehen, dass der Vorschlag angenommen

wird." Am Freitag soll der Landesdelegiertenrat in Magdeburg über die

Regelung abstimmen.







