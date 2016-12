Capella Hotel Group Asia und Pierre Gagnaire geben gemeinsames Debüt auf chinesischem Festland mit "Comptoir Pierre Gagnaire" in Capella Shanghai, Jian Ye Li

(ots) - Capella Hotel Group Asia und der

berühmte Starkoch Pierre Gagnaire kündigten stolz ihr gemeinsames

Debüt auf dem chinesischen Festland an. Comptoir Pierre Gagnaire, ein

neues Restaurantkonzept von Gagnaire, wird in dem neuen Hotel Capella

Shanghai angesiedelt sein, das sich in der Kulturerhaltungszone vom

Stadtviertel Xuhui der Stadt Shanghai befindet. Die französische

Brasserie und das Stadtvillen-Resort gehören zum Grundbesitz von Jian

Ye Li und somit zum letzten Block der shikumen-Architektur, die auf

die 1930er Jahre zurückgeht. Capella Shanghai und Comptoir Pierre

Gagnaire werden voraussichtlich im März 2017 eröffnet.



Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161124/442722

Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161124/442723

Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161124/442721LOGO



Mit dem Titel als "Bester Chefkoch der Welt 2015" ausgezeichnet,

feiert Gagnaire laut Angaben des französischen Magazins Le Chef

dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum als erfolgreicher und kreativer

Koch. Unter der Leitung von Pierre Gagnaire gibt es weltweit 12

Restaurants mit insgesamt 13 Michelin-Sternen. Getreu seinem Motto

"Mit Blick in die Zukunft und Respekt für die Vergangenheit" drückt

sich Gagnaire über seine Kochkunst aus und ersetzt Wörter mit

kulinarischen Kunstwerken. In der Küche verwandelt er rohe Zutaten in

eine Sinfonie der Geschmäcker, Konsistenzen und Temperaturen, die

emotionsvoll serviert werden.



"Die Idee hinter Comptoir Pierre Gagnaire ist ein Echo der 1930er

Jahre. Ich möchte eine warme, qualitätsbetonte und bescheidene

Nachricht als Tribut dieser Ära senden. Der Ort muss fröhlich,

gemütlich und leicht zu erreichen sein. Selbstverständlich wird es

ein geschlossener und exklusiver Ort werden!" beschrieb Gagnaire sein

neues Konzept.



"Shanghai zählt zu den dynamischsten Städten der Welt. Die



Metropole bietet eine reiche Kulturgeschichte und alle

Annehmlichkeiten eines internationalen Lebensstils. Die Philosophie

von Pierre Gagnaire passt sehr gut mit unserem Capella-Kanon

zusammen. Beide Unternehmen zeigen eine gemeinsame Leidenschaft und

ein wahres Streben, unseren Kunden eindrucksvolle Erlebnisse zu

verschaffen. Pierres Großartigkeit als Sternekoch, gepaart mit seiner

auffallenden Bescheidenheit, machen ihn zu einem natürlichen Partner

von Capella Shanghai", erklärt Nicholas M. Clayton, Chief Executive

Officer von Capella Hotel Group Asia.



Capella Shanghai, Jian Ye Li, ist das einzige Stadtvillen-Resort

von Shanghai. Als seltenes architektonisches Erbe bietet Capella

Shanghai anspruchsvollen Gästen das authentische Erlebnis der

romantischen Vergangenheit Shanghais. Die Hotel- und Wohnanlage

umfasst 55 Villen, 40 Wohnungen und The Gallery, wo zahlreiche

Restaurants und Lifestyle-Marken angesiedelt sind.



Unter Aufsicht von Gagnaires Wunderkind, Romain Chapel, wird

Comptoir Pierre Gagnaire mit Capella Shanghai, Jian Ye Li im März

2017 eröffnet. Es umfasst ein Restaurant mit 70 Plätzen, eine Bar mit

50 Sitzplätzen und eine Bäckerei in The Gallery. Ganz im Sinne des

Lebensstils dieses bezaubernden Viertels serviert Comptoir Pierre

Gagnaire Frühstück, Mittagessen, Kaffee & Kuchen und Abendessen.



Für nähere Informationen zu Capella Shanghai und Comptoir Pierre

Gagnaire schreiben Sie bitte an joleena.seah(at)capellahotelgroup.com.



Informationen zur Capella Hotel Group



Capella Hotel Group mit Hauptsitz in Atlanta (Georgia, USA) und

Niederlassungen in Asien und Europa bietet weltweit

Hospitality-Management-Dienstleistungen über vier eigenständige

Geschäftsmodelle an:



Capella Hotels and Resorts: Dies ist ein Hotel-, Resort- und

Wohnkonzept im Superluxussegment für anspruchsvolle Gäste, die eine

persönliche Betreuung wünschen. Derzeit gibt es Standorte in

Düsseldorf, Singapur, Ixtapa und St. Lucia sowie Pläne für Orlando,

Bangkok, Todos Santos, Schanghai und Bali.



Solis Hotels and Resorts: Dies ist eine exklusive Reihe an

Resorts, Hotels und Wohnanlagen für Reisende und Konferenzplaner, die

auf eine Umgebung mit einer globalen Palette an kosmopolitischem

Komfort, inspirierender Küche und Wellnessangeboten der Spitzenklasse

Wert legen. Derzeit gibt es Standorte in Donegal, Irland und Nanjing

(China) sowie Pläne für Bali, Atlanta, Guangzhou, Suzhou und Orlando.



Independent Hotels and Resorts: Dies sind einzigartige Anlagen,

die von der Management-Expertise und Servicekultur der Capella Hotel

Group profitieren. Standorte gibt es derzeit in Neuseeland, Bali und

den USA. Geplant sind weitere Standorte in Mexiko, China und Europa.



Auriga ist ein Gesundheits- und Wellnesskonzept der Spitzenklasse,

das auf Mondphasen abgestimmt ist. Jede Auriga-Behandlung ist

wohldurchdacht und berücksichtigt den Einfluss der einzelnen

Mondphasen auf unsere mentale und körperliche Gesundheit.







