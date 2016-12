Caledonias Goldverkäufe von Simbabwes Währungsreform nicht betroffen

Von der eingeleiteten Währungsreform ist Caledonia Mining nicht betroffen, da man von einer Fortsetzung des seit Januar 2014 geltenden Abrechnungsverfahrens ausgeht.

Caledonias Mine

(firmenpresse) - Der Goldproduzent Caledonia Mining (ISIN: JE00BD35H902 / TSX: CAL - https://www.youtube.com/watch?v=CJLcxp9ZlOc -) hat darauf hingewiesen, dass die Goldverkäufe der simbabwischen 'Blanket'-Mine, an der die Gesellschaft eine 49 %-Beteiligung hält, von der in dieser Woche eingeleiteten Währungsreform in dem südafrikanischen Staat nicht betroffen sind. Wie das mittlerweile in St. Helier auf der Kanalinsel Jersey beheimatete Unternehmen erklärte, gehe man vielmehr von einer Fortsetzung des seit Januar 2014 geltenden Abrechnungsverfahrens aus, das den Verkauf der gesamten Goldproduktion der 'Blanket'-Mine an die von der simbabwischen Zentralbank kontrollierte Goldvermarktungsgesellschaft Fidelity Printers and Refiners Ltd. vorsieht. Das Unternehmen erhält dabei 98,75 % des Goldwertes, entsprechend des jeweiligen Londoner Nachmittagsfixings am Tag nach der Lieferung an Fidelity, innerhalb von 48 Stunden in US-Dollar ausbezahlt.



Das unter chronischer Bargeldknappheit leidende Simbabwe hatte am Montag mit der Ausgabe von Schuldscheinen als Parallelwährung begonnen. Die sogenannten 'Bond Notes', die durch einen 200 Mio. USD-Kredit der African Export-Import Bank gedeckt und im Verhältnis 1:1 an den US-Dollar gebunden sind, sollen nach der offiziellen Abschaffung des Simbabwe Dollars im vergangenen Jahr die derzeit als gesetzliche Zahlungsmittel akzeptieren ausländischen Währungen wie den US-Dollar oder den südafrikanischen Rand ergänzen. Tatsächlich fiel ihr inoffizieller Wert jedoch bereits am Erstausgabetag deutlich hinter den der amerikanischen Leitwährung zurück, da Einzelhändler und private Wechselstubenbetreiber sich weigerten, die neue Hilfswährung zum Nennwert zu tauschen. Kritiker befürchten daher eine mögliche Rückkehr der Hyperinflation, die das Land in den Jahren 2008-2009 schon einmal in eine schwere wirtschaftliche Krise gestürzt hatte.



Caledonia kündigte daher auch an, seine Aktionäre im Rahmen seiner fortlaufenden Offenlegungspflichten umgehend zu informieren, falls sich die Bedingungen für den Goldverkauf der 'Blanket'-Mine in irgendeiner Weise ändern sollten. Bislang kann die Gesellschaft jedoch auf eine weitgehend störungsfreie und konstruktive Zusammenarbeit mit den simbabwischen Behörden und Institutionen zurückblicken, so dass man hier die Gefahr eher als gering einschätzen dürfte. Seine Barreserven hält das Unternehmen ohnehin aus Sicherheitsgründen bereits größtenteils auf kanadischen, britischen und südafrikanischen Bankkonten.







Viele Grüße



Ihr



Jörg Schulte











Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.



Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.



Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen.







