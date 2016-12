NOZ: CSU: Mit Pkw-Maut kommt Gerechtigkeit

(ots) - CSU-Landesgruppenchefin: Mit Pkw-Maut kommt

Gerechtigkeit



"Wer unsere Straßen nutzt, muss zahlen" - Hasselfeldt sieht

Wahlversprechen eingelöst



Osnabrück. CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt hat nach dem

Kompromiss mit der EU über die Pkw-Maut das "Verhandlungsgeschick"

von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hervorgehoben.

"Wir als CSU halten damit unser Wahlversprechen ein. Wir stehen zu

dem, was wir ankündigen - auch dann, wenn es Gegenwind gibt", sagte

Hasselfeldt der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag).



Dobrindt habe in monatelangen Gesprächen ein Ergebnis erzielt, das

alle Vorgaben der EU erfülle. Das europäische Recht werde eingehalten

und die Deutschen würden durch Maut-Zahlungen nicht zusätzlich

belastet, sondern sogar mehr herausbekommen, wenn sie besonders

umweltschonende Autos fahren. "Vor allem kommt es der CSU darauf an,

dass mit dem Verursacherprinzip Gerechtigkeit erreicht wird: alle,

die unsere Straßen nutzen, müssen dafür zahlen", betonte Hasselfeldt.







