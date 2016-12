Neue Westfälische (Bielefeld): Grüne in NRW warnen vor Übername rechter Sprache



Landesvorsitzender Lehmann: "Wir sind gerne politisch korrekt" / Ko-Chefin Neubaur: "Grüne müssen raus aus der Komfortzone"

(ots) - Bielefeld. Die Vorsitzenden der

nordrhein-westfälischen Grünen, Mona Neubaur und Sven Lehmann, haben

vor einer Übernahme rechter Sprache gewarnt. In einem Gespräch mit

der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Freitagausgabe)

kritisierte Lehmann jene Politiker, die "politische Korrektheit zur

Ursache des gesellschaftlichen Rechtsrucks erklären". Sie hantierten

so mit einem "rechten Kampfbegriff", sagte Lehmann, "dagegen wehren

wir uns". Zuletzt haben Sigmar Gabriel, Winfried Kretschmann und

Ursula von der Leyen ein Ende der Political Correctness gefordert.



Die Grünen-Politiker verteidigten vor dem Landesparteitag am

Wochenende in Oberhausen ihre Haltung in demokratischen Grundfragen.

"Wenn politische Korrektheit heißt, sich für die Rechte von

Minderheiten und geflüchteten Menschen einzusetzen, für Arme und

Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften, dann sind wir gerne

politisch korrekt", sagte Lehmann. Der Vorsitzende der Grünen

kritisierte FDP-Chef Christian Lindner, der sich dagegen zunehmend

rechter Sprache bediene, "um Wähler von der AfD zurückzugewinnen".



Gleichzeitig empfahl Neubaur ihrer Partei einen selbstkritischen

Umgang. Sie rief dazu auf, aus der "grünen Blase auszubrechen". Vor

der Landtagswahl im Mai soll es erstmals unter grüner Flagge in ganz

NRW Haustürgespräche geben. "Wir führen einen Wahlkampf auf Augenhöhe

und suchen den Dialog. Dazu gehen wir raus aus unserer Komfortzone",

sagte Neubaur. Die Freundesliste der Grünen auf Facebook nütze ihrer

Partei am Ende weniger als der Austausch mit denjenigen, die den

Grünen kritisch gegenüberstehen. "Wir müssen die Stimmungen ernst

nehmen und dahin gehen, wo die Menschen sind statt zu warten bis sie

an unseren Infoständen vorbeikommen", mahnte Neubaur. "Wir haben

unsere Überzeugungen und Errungenschaften zu verteidigen, uns aber



auch regelmäßig zu hinterfragen."







