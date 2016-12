Einen Kenia Urlaub jetzt buchen und dabei sparen

(firmenpresse) - Schon heute wirft die Ferienzeit 2017 ihre Schatten voraus. Wohin soll es gehen? Was ist bezahlbar? Das sind häufig die zwei wesentlichsten Fragen, auf die im Zusammenhang mit der Urlaubsplanung eine Antwort gefunden werden muss. Von Afrika mit seiner artenreichen Tierwelt und seinen weißen Stränden mit türkisblauem Wasser träumen viele. Aktuell lässt sich der Traum von einem Kenia Urlaub im nächsten Jahr günstig verwirklichen. Auf kenia-urlaub.de wird etwa das nach einer umfangreichen Renovierung neueröffnete 4-Sterne-Hotel „Flamingo Beach“ zu einem erfreulichem Preis vorgestellt.



Komfortables Resort mit Nähe zur einheimischen Bevölkerung



Das nördliche Ende des rund 1,5 Kilometer langen Shanzu Strandes wurde als Standort für das „Emrald Flamingo Beach Resort“ gewählt. Es liegt unweit des Shanzu Dorfes und direkt am Strand. Im Dorf, direkt hinter dem Hotel Flamingo Beach, gibt es Geschäfte, Bars und das weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannte Restaurant „Safari Inn“, welches unter Schweizer Leitung steht. Das Hotel selbst bietet 137 komfortabel ausgestattete Zimmer, die sich auf insgesamt fünf Gebäude verteilen. Im Haupthaus befinden sich die Rezeption, ein Chill out Bereich mit Kaffee Lounge und Main Bar sowie ein Restaurant mit Terrasse.



Für jeden das Passende dabei



Zum Baden laden der Pool in der gepflegten Gartenanlage und der unmittelbar vor dem Resort beginnende Indische Ozean ein. Im Massage-, Beauty- und Fitnessbereich des Hotels steht alles im Zeichen der Erholung für Körper und Geist. So ist für jeden das Passende dabei. Die Reise ist über das Portal kenia-urlaub.de mit Halb- oder Vollpension buchbar.







