Wunderschöne Geschichten für Kinder

Langeweile muss nicht sein! Mit diesen wunderschönen Kinderbüchern aus dem Karina-Verlag können Sie dem Nachwuchs eine große Freude bereiten. Die Bücher haben Herz und verzaubern durch ihren ganz eigenen Charme.

Sams Weihnachtsgeschichte

Sam lebt auf einer Insel, er ist ein Straßenhund und hat schon einige schlimme Erlebnisse hinter sich. Da trifft er auf eine Hundedame und die beiden beschließen nun ihren Weg gemeinsam zu gehen.

Doch das Schicksal macht es ihnen nicht leicht.

Das Buch ist ein Wendebuch, der gesamte Text ist sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Das ideale Kinderbuch zum Üben der Sprache.

Liebevolle Illustrationen der Malerin Karin Pfolz begleiten die Abenteuer von Sam.



Phantasie Karusell

Eine Prinzessin feiert Geburtstag. Ihre Freundin und sie fahren Karussell und erleben einige aufregende Abenteuer bei dieser Fahrt. Denn Isa hat einen Wunsch - sie will Lokomotivführerin werden. Liebevollst illustriert.

Dieses Buch ist eine Hardcoverausgabe in Deutsch und Englisch. Eine Seite ist Deutsch und wenn man das Buch wendet, ist das ganze in Englisch.

Ein Buch, nicht nur zum Unterhalten, sondern auch um spielerisch eine Sprache zu lernen.



Tom, die Maus

Erleben Sie mit Tom, einem jungen Mäuserich, sein erstes Abenteuer, in dem er sich auf die Suche nach seinen jüngeren Geschwistern macht. Auf dem Weg trifft er auf ein dunkles Ungeheuer und den Straßenkater Carlos.

Wiebke Worm hat den Text geschrieben und Claudia Querüber die wundervollen Zeichnungen dazu geschaffen.



Die lustigen Abenteuer des Hugo Apfelkau: Sommerbuch

Ein Frosch der gerne Äpfel mag? Gibt es sowas? Aber klar doch!

Am Teich, wo Hugo mit seiner Familie und Freunden lebt, sind Äpfel gar eine Delikatesse.

In der Sommerzeit duftet es nach Früchten und die Luft ist sauber und rein. Für Froschkinder gibt es viel Platz zum Spielen oder für den einen oder anderen Streich.

Ein Lese- und Bilderbuch über ehrliche Freundschaft. Geeignet ab 3 Jahren.



Das Buch ist mit vielen lustigen Illustrationen bestückt und bereitet Lesespaß für die ganze Familie.



Cara der Schlammfisch

Cara ist mir nachts in einer Vision erschienen. Ich ging am Strand spazieren, hörte das Rauschen des Meeres und roch dessen Duft von Salzwasser.

Ich spürte den weichen Sand unter meinen nackten Füßen und hörte das Kreischen der Möwen, als ich hinter mir eine zarte, helle Stimme wahrnahm. Ich drehte mich um und entdeckte unter einer Muschel ein kleines rotes Wesen welches mir mit seinen winzigen Flossen zuwinkte.

Ich hob es vom Boden auf und stellte fest dass es sich weich und warm anfühlte. Es war kaum größer als ein Gummibärchen und es sprach zu mir: ich bin Prinzessin Cara von Blubbdiwupp der Schlammfisch…

Wir gingen zusammen am Strand spazieren. Mit jedem Schritt wuchs Cara ein Stück bis sie mich um einige Meter überragte, dann öffnete sie ihren Brustkorb: ich sah das Universum und trat ein…

Man sollte auch dem Schlammfisch eine Stimme geben. Da er nicht schreiben kann (zu dicke Flossen) habe ich diese Aufgabe übernommen ?

Eure Ariane Bordone



Alle Infos unter:

http://www.karinaverlag.at/



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



