Jetzt Skifahren in Sölden: Talabfahrt offen

Ski in& Ski out

Direkt an der Talabfahrt in Sölden

(firmenpresse) - Ski in & Ski out - Sölden Talabfahrt offen

Was wäre Ski in & Ski out wenn kein Schnee und keine Skipiste geöffnet? Das hat sich ab diesem Wochenende geändert. Nach einem Warmwettereinbruch der vergangenen Wochen sind die Temperaturen gesunken und die technische Beschneiung läuft auf Hochturen. Somit ist die Sölden Talbfahrt offen und das Befahren der Talabfahrt mit den Skiern direkt zum Grünwald Resort ist möglich.

Anders als in vielen anderen Skigebieten beginnt in Sölden der volle Skispaß ab 2200 Metern Seehöhe, um ins Tal zu gelangen wählt man entweder den Weg mit den Skiern oder mit der Seilbahn. Vorteil auf Skiern: Der Einkehrschwung in der Panorama Alm. Die Öffnungszeiten der Talabfahrten lassen sich aufgrund der Temperaturen und Niederschlag im vorhinhein schwer deklarieren. Dennoch kann man grob davon ausgehen dass Anfang Dezember die Sölden Talabfahrt offen ist und ca. Mitte April schließt. Eine kleine Chronik der letzten Jahre findet man hier.

Ski in & Ski out im Grünwald Resort Sölden: Talabfahrt offen = 100% Skispaß

Das Grünwald Resort Sölden bietet neben der Lage direkt an der Talabfahrt mehrere Appartements oder Chalets, alle mit privater Sauna und direkt am Après Ski in der Resort-eigenen Skihütte Panorama Alm. Im Weltcuport Sölden hat James Bond zum aktuellen Streifen Spectre das Filmset kurz gegen Skier eingetauscht. Die actiongeladenen Szene fanden im IceQ Restaurant und an der Gletscherstraße statt. Aber nicht nur Hollywoodstars glänzen im Hotspot der Alpen, vielmehr die 100% Schneesicherheit, zwei Gletscher und die 3 Dreitausender Skiberge! Seit diesem Jahr befindet sich die leistungsstärkste Seilbahn der Welt im Hotspot der Alpen, 4500 Personen / Stunden!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.gruenwald-resort.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die perfekte Ausgangslage sportlicher Aktivitäten umgeben von den markanten Bergmassiven Tirols, erhebt sich das Grünwald Resort auf einem Sonnenplateau 300 Meter hoch über den pulsierenden Ferienort Sölden. Wählen Sie aus unsere komfortablen Apartments oder unseren Superior Chalets mit eigener Sauna direkt an der Skipiste und mitten im Wandergebiet. Unser Apres Ski und Restaurant der Panorama Alm verwöhnt Sie im Winter mit Tiroler Köstlichkeiten und dem hippsten Apres Ski der Region. Im Sommer erleben Sie alle Freizeitaktivitäten kostenlos, denn bei uns ist die Ötztal Premium Card inklusive!

Dies ist eine Pressemitteilung von

Grünwald Resort Sölden

PresseKontakt / Agentur:

Grünwald Resort Sölden

Benjamin Kneisl

Panoramastraße 43

6450 Sölden

info(at)gruenwald-resort.com

00436502366487

http://www.gruenwald-resort.com



Datum: 02.12.2016 - 08:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1431816

Anzahl Zeichen: 2015

Kontakt-Informationen:

Firma: Grünwald Resort Sölden

Ansprechpartner: Benjamin Kneisl

Stadt: Sölden

Telefon: 00436502366487





Diese Pressemitteilung wurde bisher 134 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung