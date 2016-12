Bildungsgutschein für Umschulung im BFW Leipzig nutzen

Am 17. Januar 2017 beginnen die neuen Umschulungskurse im Berufsförderungswerk Leipzig (BFW Leipzig). In 9 Berufen können sich Inhaber eines Bildungsgutscheins eine neue berufliche Perspektive aufbauen. Bildungsgutscheine werden an Arbeitssuchende durch die Jobcenter oder die Agentur für Arbeit ausgegeben.

(firmenpresse) - Um an den Umschulungsmaßnahmen im BFW Leipzig teilnehmen zu können, sollten Interessenten noch vor Jahresabschluss einen Beratungstermin bei ihrem Jobcenter oder der Agentur für Arbeit vereinbaren. In den insgesamt neun gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen, für die das BFW Leipzig als Bildungseinrichtung von der Bundesagentur für Arbeit zertifiziert wurden, sind noch Umschulungsplätze frei. Die zweijährigen Bildungsmaßnahmen werden jeweils mit einer Prüfung vor der jeweils zuständigen Kammer und mit einem anerkannten Berufsabschluss abgeschlossen.



Besonders begehrte Berufe sind die im gewerblich-technischen Bereich. Durch das Wachsen der Automobilindustrie in und um Leipzig hat sich ein verstärkter Fachkräftebedarf bei den Qualitätsfachleuten herausgebildet. Der geprüfte Qualitätsfachmann Fertigungsprüftechnik wird immer mehr direkt in der Produktion zur Überwachung von Qualitätsstandards eingesetzt.



Branchenübergreifend suchen viele Unternehmen Elektroniker für Geräte und Systeme sowie Fachinformatiker in den Fachrichtungen Anwendungsentwicklung und Systemintegration. Die Herstellung und Wartung hochmoderner Steuerungstechnologien sowie die Programmierung und Implementierung in komplexe global vernetzte Systeme sind die Herausforderungen, die auf diese Berufe zukommen.



In den angebotenen kaufmännischen Berufen gibt es nach der zweijährigen Umschulung ebenso gute Berufsperspektiven. Durch die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt ändern sich auch die Tätigkeitsprofile in den meisten kaufmännischen Berufen, die über die einfache Anwendung von Standard-Office-Programmen hinausgehen.



Zu den Herausforderungen der kaufmännischen Berufe in den immer internationaler vernetzt agierenden Unternehmen gehört die englische Sprache. Dazu arbeitet das BFW Leipzig mit einem Leipziger Sprachinstitut zusammen. Muttersprachlicher unterrichten die Rehabilitanden in der Business- und Alltagskommunikation.



Der Unterricht wird durch qualifizierte Ausbilder mit modernsten Lehr- und Arbeitsmitteln vor Ort im BFW Leipzig durchgeführt. Auf die künftigen Arbeitsplätze werden die Umschulungsteilnehmer durch eine mehrmonatige betriebliche Lernphase gezielt vorbereitet. Dies erhöht die Chancen für die Absolventen, nach ihrer Umschulung direkt von den Unternehmen übernommen zu werden. Die angebotenen Berufe orientieren sich zudem an der Fachkräftenachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Das erhöht zusätzlich die Vermittlungschancen.





Folgende Berufe können von den Besitzern eines Bildungsgutscheins u.a. gewählt werden:

- Geprüfte/-r Qualitätsfachfrau/-mann Fertigungsprüftechnik

- Mediengestalter/-in, Digital und Print

- Steuerfachangestellte/-r (zzgl. Vorkurs)

- Elektroniker/-in für Geräte und Systeme

- Industriekaufmann/-frau

- Fachinformatiker/-in, FR Anwendungsentwicklung und FR Systemintegration

- Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung

- Immobilienkaufmann/-frau

- Kaufmann/-frau für Büromanagement



Arbeitsuchende mit Bildungsgutschein können sich jederzeit telefonisch und im persönlichen Gespräch beraten lassen:



Corinna Schulze, Tel.: 0341/9175-306 oder

Steffen Gonsior, Tel.: 0341/9175-305

E-Mail: info(at)bfw-leipzig.de



Eine Übersicht sowie ausführliche Beschreibungen der angebotenen Berufsbilder finden die Interessenten auf der folgenden Webseite:

http://www.bfw-leipzig.de/bildungsgutschein



BFW Leipzig

Seit 25 Jahren ist das Berufsförderungswerk Leipzig als Spezialist auf dem Gebiet der beruflichen Rehabilitation tätig. Hier werden Menschen ausgebildet und bedarfsorientiert unterstützt, die durch Krankheit oder Unfall aus dem gewohnten Arbeitsleben scheiden mussten. Mit individuellen Erprobungs-, Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen werden neue Möglichkeiten für den Weg zurück in ein erfülltes Arbeitsleben angeboten. Die Angebote als überregionaler Dienstleister auf den Gebieten Beratung, Diagnostik und Assessment, Qualifizierung, Prävention und Rehabilitation stehen neben der Hauptstelle in Leipzig in den Außenstellen in Brand-Erbisdorf, Chemnitz, Döbeln, Plauen und Zwickau zur Verfügung. Die vielfältigen Leistungen sind ein wichtiger Beitrag nicht nur um Menschen wieder in den Arbeitsprozess zurückzuführen, sondern diese tragen auch durch die Orientierung am Arbeitsmarkt zur Lösung des Fachkräftemangels in der Wirtschaft bei. Darüber hinaus werden an der Bildungseinrichtung verschiedene Kurse der beruflichen Weiterbildung angeboten.

