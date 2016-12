Kaufprämie für E-Autos lenkt Verkehrswende in Sackgasse / Greenpeace-Studie untersucht nachhaltige Rolle der E-Mobilität

(ots) - 2. 12. 2016 - Die staatliche Kaufprämie für E-Autos

verhindert eine Verkehrswende, indem sie den Kauf privater PKW

subventioniert, statt nachhaltige Mobilitätsangebot zu stärken. Dies

zeigt eine heute veröffentlichte Studie des Berliner

Verkehrsinstituts InnoZ im Auftrag von Greenpeace. Sie untersucht,

wie E-Mobilität künftig eine nachhaltige Rolle im Verkehr spielen

kann. Dazu muss die Bundesregierung als Teil einer Verkehrswende

konsequent E-Autos im Sharing-Betrieb fördern und beschließen, ab dem

Jahr 2025 keine weiteren Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. Derzeit

fördert die Bundesregierung den Kauf privater E-Autos. Bislang ohne

Erfolg: In den ersten vier Monaten nach Einführung der Kaufprämie für

E-Autos in diesem Sommer sind nach offiziellen Zahlen weniger als

6000 Anträge eingegangen. "Das beste E-Auto ist nicht das eigene,

sondern das geteilte", sagt Greenpeace-Verkehrsexperte Tobias

Austrup. "Kluge Verkehrspolitik versteht Mobilität als attraktive

Dienstleistung, nicht als eigenes Auto vor der Tür. Die

Bundesregierung will bislang mit der teuren und erfolglosen

Kaufprämie nur den Motor tauschen." Die Studie online:

http://gpurl.de/AWCet



Mit dem Anfang November beschlossenen Klimaschutzplan 2050

verpflichtet sich die Bundesregierung, den Ausstoß an Treibhausgasen

im Verkehr bis zum Jahr 2030 um mindestens 40 Prozent gegenüber 1990

zu senken. Das Ziel lässt sich nur mit einer grundsätzlich anderen

Form von Mobilität erreichen. In den 25 Jahren seit 1990 hat der

Verkehr seine CO2-Emissionen um gerade einmal zwei Prozent gesenkt -

nun muss er in deutlich weniger Zeit 20 Mal so viel einsparen.

"Diesel- und Benzinmotoren haben keine Zukunft. Das muss die

Bundesregierung jetzt klar aussprechen, damit Verbraucher und

Autobauer Sicherheit haben", so Austrup.



E-Autos im Flottenbetrieb fördern - Diesel und Benziner belasten





E-Mobilität kann eine zentrale Rolle in der Verkehrswende spielen.

Dazu muss der Ausbau einer neuen Mobilität gefördert und das

Auslaufen der alten beschleunigt werden, so die Erkenntnisse der

Studie. Die Bundesregierung kann mehr Menschen ermöglichen, ohne

Einschränkung ihrer Mobilität auf das eigene Auto zu verzichten,

indem sie ausschließlich E-Autos im Flottenbetrieb fördert. Die

öffentlichen Busflotten müssen rasch vollständig elektrifiziert

werden. Finanzieren lässt sich dieser Teil der Verkehrswende, indem

die bislang geltenden Steuervergünstigungen für Diesel abgebaut und

die Energiesteuer für fossile Kraftstoffe dann schrittweise angehoben

wird. Auch muss öffentlicher Parkraum künftig konsequent

bewirtschaftet werden.



Weniger Autos in Städten erhöhen die Lebensqualität. Private Autos

parken gut 23 Stunden am Tag. Car-Sharing konsequent zu fördern,

senkt die Zahl der Autos und damit auch den Platzbedarf. Die frei

werdenden Flächen können bislang benachteiligten Verkehrsteilnehmer

wie Radfahrern zugeschlagen werden und teilweise für den den Bau

neuer Wohnungen genutzt werden.



