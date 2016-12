"Genossenschaftsidee" gehört zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit / Erster deutscher Antrag auf Aufnahme in die "Repräsentative Liste" erfolgreich (AUDIO)

Die Genossenschaftsidee gehört zum Immateriellen Kulturerbe der

Menschheit. Dies hat das Internationale Komitee für die Erhaltung des

Immateriellen Kulturerbes der UNESCO in Addis Abeba bekanntgegeben.

Es handelt sich um den ersten Vorschlag aus Deutschland zur Aufnahme

in die "Repräsentative Liste". 2015 hatte die deutsche

UNESCO-Vertretung ihre erste internationale Nominierung mit dem

genauen Titel "Idee und Praxis der Organisation von gemeinsamen

Interessen in Genossenschaften" eingereicht. Werner Böhnke,

Vorstandsvorsitzender der Deutschen

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisengesellschaft, hat den Antrag mit auf den

weg gebracht - zeigt sich jetzt hocherfreut über die Entscheidung.



O-Ton 1 (Werner Böhnke, 0:29 Min): "Es ist Anerkennung für eine

großartige Idee. Es ist Anerkennung und Wertschätzung für Menschen,

die sich genossenschaftlich organisieren. Und es ist letztlich

Anerkennung und Wertschätzung auch für eine besondere Form des

gemeinschaftlichen Wirkens. Nicht der Profit Einzelner, sondern das

Wohl aller steht im Vordergrund. Und ganz nach dem Motto von

Raiffeisen: Was einer nicht schafft, schaffen viele. Und das wird

durch diese Auszeichnung ins öffentliche Bewusstsein gerückt."



Text:



Entstanden ist die Genossenschaftsidee bereits Mitte des 19.

Jahrhunderts. Den Grundstein legten damals Hermann Schulze-Delitzsch

und Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Sie überzeugten die Menschen, sich

in Darlehens- und Sparvereinen gegenseitig mit Krediten zu helfen.

Inzwischen hat sich dieses Modell etabliert und sich selbst in Zeiten

der Finanzkrise als stabil erwiesen.



O-Ton 2 (Werner Böhnke, 0:27 Min.): "Das, was Raiffeisen uns als

Idee übermittelt hat, spricht gerade auch Jugendliche an. Denn der

Kern seiner Botschaft lautet ja: Entdecke, was in Dir steckt, trau



Dir etwas zu, nimm Dir Dinge vor, lass Dich nicht sozusagen ins

Abseits stellen, sei selbst Deines Glückes Schmied und Du wirst

entdecken, über welch großartige Fähigkeiten Du verfügst! Und

insoweit ist das eine aktuelle Botschaft. Und die Auszeichnung -

dessen bin ich sicher - wird der Idee weiteren Schub verleihen."."



Text:



Die Deutsche Hermann-Schulze-Delitzsch-Gesellschaft und die

Deutsche Friedrich-Wilhelm Raiffeisen-Gesellschaft hatten die

Nominierung der Genossenschaftsidee für die Aufnahme in die

Repräsentative Liste gemeinsam vorangetrieben. Jetzt, nach zwei

Jahren Vorbereitungszeit, ernten sie den Lohn.



O-Ton 3 (Werner Böhnke, 0:17 Min.): "Es ist sehr wichtig, dass wir

sagen können: Nicht wir haben dieses Prädikat ausgestellt, sondern

andere haben dieses Prädikat ausgestellt. Im Übrigen, weil in weiten

Teilen der Welt erlebbar und unmittelbar erfahrbar ist, wie wertvoll

das genossenschaftlich orientierte gemeinsame Wirken ist."



Text:



Die Genossenschaftsidee ist längst zum Exportschlager geworden,

betont Werner Böhnke, Vorstandsvorsitzender der Deutschen

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisengesellschaft. Ihm ist wichtig, dass das

Lebenswerk der Ideengeber jetzt gewürdigt und das

Genossenschaftsmodell international anerkannt wird. Das könnte einen

weiteren Schub bringen, so die Hoffnung.



O-Ton 4 (Werner Böhnke, 0:20 Min): "Diese Idee ist aktuell und sie

hat weltweit inzwischen 800 Millionen Menschen in ihren Bann gezogen.

In Deutschland übrigens über 20 Millionen Menschen, die sich in

Genossenschaften organisieren. Und das sind eindrucksvolle Zahlen.

Letztlich Beleg auch für die Attraktivität und - wie ich

unterstreichen möchte - Modernität der Genossenschaften."



Text:



Die Genossenschaftsidee gehört jetzt zum Immateriellen Kulturerbe

der Menschheit. Ein Grund zum Feiern! Und das nächste Ereignis wirft

bereits seine Schatten voraus: 2018 wird der 200. Geburtstag von

Friedrich Wilhelm Raiffeisen gefeiert.







