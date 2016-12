Knorr-Bremse AG begibt Unternehmensanleihe

Volumen: 500 Mio. Euro

Fester Zinscoupon 0,50 Prozent p. a. bei 5 Jahren Laufzeit

Erlös dient Finanzierung des Wachstums

Emission an der EURO MTF Börse in Luxemburg

Knorr-Bremse AG, führender Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge, begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von 500 Millionen Euro. Die Anleihe wird mit einem festen Zinscoupon in Höhe von 0,50 Prozent p. a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von 5 Jahren.

Zeichnungsstart war am 01.12.2016. Innerhalb von knapp vier Stunden war die Anleihe mehr als 4,4-fach überzeichnet. Das Orderbuch wurde von 168 Investoren gefüllt und erreichte ein Gesamtvolumen von mehr als 2,2 Mrd. EUR.

Der Erlös aus der Anleihe dient der Finanzierung des Wachstums des Knorr-Bremse Konzerns bei gleichzeitiger Optimierung der Finanzierungsstruktur zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. ?Mit der Emission schaffen wir uns über die im Konzern vorhandene Liquidität hinaus Handlungsspielraum, um auf sich ergebende externe Wachstumschancen schnell und effizient reagieren zu können?, erklärt Dr. Lorenz Zwingmann, Finanzvorstand der Knorr-Bremse AG. ?Darüber hinaus partizipieren wir an dem aktuell günstigen Zinsumfeld und an der hohen Nachfrage von Seiten der Investoren nach Anleihen von erstklassig gerateten Unternehmensschuldnern?, so Zwingmann weiter. ?Wir kehren nach vierzehn Jahren mit einem Debt Issuance Program im Volumen von 1 Mrd. Euro wieder an den Kapitalmarkt zurück. Diese Emission ist der erste Schritt zur Umsetzung des Programms.? Die Emission der Anleihe wird von Deutsche Bank, Commerzbank und UniCredit als Joint Bookrunner begleitet.

Standard & Poor?s und Moody?s haben erst diesen Sommer die Bonitätsbewertung für Knorr-Bremse von ?A-/Outlook positive? auf ?A/Outlook stable? bzw. von ?A3/Outlook positive? auf ?A2/Outlook stable? angehoben. Die Ratingagenturen honorieren damit die Kontinuität der Unternehmensleistung, die Stärkung der Wettbewerbsposition besonders durch Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie das substanzielle Wachstum des Konzerns auch durch Akquisitionen und Joint Ventures. Auch die neue Anleihe wird von Standard & Poor?s mit ?A? bewertet. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro ist das Wertpapier sowohl für private als auch für institutionelle Anleger konzipiert.



Knorr-Bremse ist der führende Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge weltweit mit fast 6 Mrd. Euro Umsatz im Jahr 2015. Rund 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 30 Ländern entwickeln, fertigen und betreuen Brems-, Einstiegs-, Steuerungs- und Energieversorgungssysteme, Klimaanlagen, Assistenzsysteme und Leittechnik sowie Lösungen für die Antriebsund Getriebesteuerung. Als technologischer Schrittmacher leistet das Unternehmen seit mehr als 110 Jahren mit seinen Produkten einen maßgeblichen Beitrag zur Sicherheit auf Schiene und Straße. Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit vertrauen Tag für Tag den Systemen von Knorr- Bremse.





