"AUFGETISCHT im Mühlviertel": auf kulinarischer und kultureller Spurensuche im Granithochland - BILD

(ots) - Die Sendereihe AUFGETISCHT ist eine

hochwertige ORF-Kulturdokumentation, die Regionen und ihre Menschen

in Österreich porträtiert. Insgesamt 8 Staffeln wurden in den letzten

Jahren gedreht, davon sieben Folgen in Oberösterreich. Die aktuelle

Produktion rückt nun das Mühlviertel, deren Menschen und

außergewöhnliche Geschichten in den Fokus.



"AUFGETISCHT im Mühlviertel" wurde von 28. August bis 4. September

2016 an unterschiedlichen Schauplätzen im Mühlviertel gedreht und

zeigt die Vielfalt der Natur, Kultur- und kulinarische Schätze und

das besondere Mühlviertler Lebensgefühl. Protagonisten aus

verschiedenen Berufen und Situationen geben Einblick in ihre

Lebensumstände und -strategien. Echt und authentisch, weit entfernt

von jedem Klischee. Die erfahrene Regisseurin Claudia Pöchlauer

begleitete den Alltag dieser Menschen und schuf mit "AUFGETISCHT im

Mühlviertel" inspirierende Bilder und Porträts.



Gedreht wurde unter anderem in Freistadt, Haslach, Neufelden,

Windhaag bei Freistadt, Hirschbach und St. Martin im Mühlkreis. So

zeigt zum Beispiel Bildhauer Gerhard Eilmsteiner in Windhaag bei

Freistadt, wie aus alten Steinen und Gegenständen Neues geschaffen

wird. Markus Thaller, Braumeister der Privatbrauerei Hofstetten,

entführt in die Welt des Bierbrauens in einer alten Landhausbrauerei

und Hopfenbauer Josef Reiter lässt bei der Ernte über die Schulter

schauen. Im Kulturwirtshaus Pammer in Hirschbach tischt die Wirtin in

traditionellem Ambiente typisch Mühlviertler Speckknödel auf. Weiter

geht die Begegnungsreise nach Neufelden zum Konzeptkünstler Joachim

Eckl, der in seinem Atelier HEIM.ART Installationen aus alltäglichen

Gegenständen entwickelt. Nur unweit davon kochen im

3-Hauben-Gourmet-Restaurant Mühltalhof Helmut und Philip Rachinger

auf und zaubern kulinarische Besonderheiten auf den Teller.



"Filme wie diese stärken die regionale Identität. Darüber hinaus



forciert die Sendung die Wertschöpfung Oberösterreichs als

Tourismusstandort und zielt darauf ab, langfristige touristische und

kulturelle Impulse zu setzen." so Wirtschafts- und Tourismuslandesrat

Dr. Michael Strugl. "Das Land Oberösterreich unterstützt dieses

anspruchsvolle Sendeformat und auch die aktuelle Folge von

"AUFGETISCHT im Mühlviertel." betont Landesrat Strugl. Christian

Naderer von der Mühlviertel Marken GmbH unterstreicht die große

Bedeutung dieser Produktion für die Region: "Die Erstausstrahlung an

einem Feiertag und die jährlichen Sende-Wiederholungen sorgen für

einen großartigen Werbeeffekt. Wir freuen uns sehr, dass nun auch das

Mühlviertel in der bereits seit Jahren etablierten Sendung

"AUFGETISCHT" einen Platz gefunden hat."



Ausstrahlungstermin: Maria Empfängnis, 8. Dezember 2016 Sendezeit:

ORF 2, 18.05 Uhr



"AUFGETISCHT im Mühlviertel" ist eine Koproduktion von SATEL Film

und ORF, gefördert vom Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Land

Oberösterreich, unterstützt von der Wirtschaftskammer Oberösterreich

und der Mühlviertel Marken GmbH, in enger Zusammenarbeit mit

Oberösterreich Tourismus.



Rückfragehinweis:

Mühlviertel Marken GmbH

Andrea Stiendl, MA

Assistenz & Marketing

+43 732 7277-728

andrea.stiendl(at)muehlviertel.at

www.muehlviertel.at

Weitere Presseinformationen sowie -bilder finden Sie unter http://presse.muehlviertel.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17357/aom



Original-Content von: Mühlviertel Marken GmbH, übermittelt durch news aktuell



