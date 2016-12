Hansereal Gruppe weiter auf Wachstumskurs

Die Hansereal Gruppe kauft zusammen mit der PGG Private Grundvermögen Geschäftsführungs GmbH ein Ensemble im Berliner Graefe-Kiez.

(firmenpresse) - Die Hansereal Gruppe hat zusammen mit der PGG Private Grundvermögen Geschäftsführungs GmbH ein Ensemble im Berliner Graefe-Kiez erworben. Im Detail handelt es sich um ein Bestandsgebäude, bestehend aus einem Vorder- und Gartenhaus aus der Gründerzeit sowie einem Gewerbeloft mit typischer Klinkerfassade. Es weist eine vermietbare Fläche von ca. 6.300 m² auf. "Wesentliche Erfolgsfaktoren unserer Arbeit waren unsere Marktexpertise sowie eine professionelle, unkomplizierte und schnelle Abwicklung mit Verkäufern und Makler", sagt Thomas Anton von der Hansereal Gruppe.

Beide Partner wollen die Immobilie in den nächsten Jahren weiter entwickeln und können sich weitere gemeinsame Ankäufe in Berlin vorstellen.







Über die Hansereal-Gruppe



Die Hansereal Gruppe ist eine familiengeführte Immobiliengesellschaft mit Sitz in Hamburg und Schönefeld und Spezialist für den Erwerb von Wohnimmobilien für den eigenen Bestand und die Projektentwicklung.

Seit über 30 Jahren ist sie (in zweiter Generation) im Immobilienbereich erfolgreich tätig. Schwerpunkt ist dabei der Erwerb von Bestandsimmobilien zur Vermietung und zum Verkauf in Berlin, Hamburg und Kiel. Gekauft werden klassische Miethäuser, Wohnanlagen, Erbanteile, Wohnungspakete und Immobilienportfolien. Neben Projektentwicklungen mit Anlagehorizonten von 12-36 Monaten wurde ein eigener Bestand von derzeit über 700 Wohneinheiten aufgebaut.

Das gemanagte Ankaufsvolumen der Hansereal Gruppe erreicht im letzten sowie laufenden Jahr bisher 60 Mio. Euro. Weitere Ankäufe werden laufend vorbereitet.



Hansereal - Gruppe

Zeppelinstr. 1

12159 Schönefeld

Website: http://www.hansereal.de















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hansereal.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Hansereal Gruppe ist eine familiengeführte Immobiliengesellschaft mit Sitz in Hamburg und Schönefeld und Spezialist für den Erwerb von Wohnimmobilien für den eigenen Bestand und die Projektentwicklung.

Seit über 30 Jahren ist sie (in zweiter Generation) im Immobilienbereich erfolgreich tätig. Schwerpunkt ist dabei der Erwerb von Bestandsimmobilien zur Vermietung und zum Verkauf in Berlin, Hamburg und Kiel. Gekauft werden klassische Miethäuser, Wohnanlagen, Erbanteile, Wohnungspakete und Immobilienportfolien. Neben Projektentwicklungen mit Anlagehorizonten von 12-36 Monaten wurde ein eigener Bestand von derzeit über 700 Wohneinheiten aufgebaut.

Das gemanagte Ankaufsvolumen der Hansereal Gruppe erreicht im letzten sowie laufenden Jahr bisher 60 Mio. Euro. Weitere Ankäufe werden laufend vorbereitet.



Hansereal - Gruppe

Zeppelinstr. 1

12159 Schönefeld

Website: http://www.hansereal.de











Dies ist eine Pressemitteilung von

Hansereal Gruppe

Leseranfragen:

Zeppelinstr. 1, 12529 Schönefeld

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 02.12.2016 - 11:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1431923

Anzahl Zeichen: 1913

Kontakt-Informationen:

Firma: Hansereal Gruppe

Ansprechpartner: Thomas Anton

Stadt: Schönefeld

Telefon: 030-54866143



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.