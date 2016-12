Berge und Mee(h)r

Kinderhotels Europa freuen sich über Zuwachs – Neue Mitglieder in Kroatien, in Österreich und erstmals in Portugal

Martinhal Chiado

(firmenpresse) - Die Kinderhotels Europa begrüßen ab sofort sechs neue Mitgliedshotels, darunter erstmals die Destination Portugal mit der kleinen, feinen Hotelgruppe Martinhal. Diese bereichert das Portfolio der Kinderhotels neben Resorts am Strand auch um das erste Stadthotel. Im Herzen Lissabons gelegen, verfügt das stylische Fünf-Sterne-Hotel über 37 Apartments mit Küchenzeile und familienfreundliche Einrichtungen wie den Kids-Club und ein Familien-Café. Der zweite Neuzugang ist das Hotel Amarin in Kroatien. Nach einem kompletten Umbau eröffnete es im Sommer 2016 wieder und sorgt mit seiner ruhigen Lage auf einer grünen Halbinsel für einen unbeschwerten Familienurlaub. Ab Dezember 2016 ergänzt das Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig im Salzburger Land die österreichischen Mitgliedshotels. Der Neubau begeistert unter anderem mit einem 2.000 Quadratmeter großen Spielbereich mit Kino, Theater, zweistöckiger Turnhalle und Kartbahn. Mit den neuen Betrieben umfasst das Portfolio der Kinderhotels Europa aktuell 49 Mitglieder in Österreich, Deutschland, Italien, Kroatien und Portugal. Damit zeigt die Hotelvereinigung einmal mehr ihre Vielseitigkeit und ermöglicht für jeden Geschmack einen abwechslungsreichen Urlaub. Weitere Informationen zu den Neuzugängen und allen anderen Mitgliedern finden sich auch unter www.kinderhotels.com.



Die Martinhal Gruppe, Portugal

Mit der kleinen, aber feinen Hotelgruppe Martinhal erweitern die Kinderhotels Europa ihr Angebot und offerieren erstmals auch Familienurlaub in Portugal. Zur Auswahl stehen Strandhotels in drei verschiedenen Regionen und das erste Stadthotel des Portfolios in Lissabon. Alle Häuser sind modern und exquisit eingerichtet und stehen für einen gehobenen Familienurlaub in lässiger Atmosphäre. In Cascais, rund 30 Minuten von Portugals Hauptstadt entfernt, ermöglicht das Martinhal Lisbon Cascais Family Hotel eine ideale Kombination aus Strand- und Stadturlaub. Das Fünf-Sterne-Resort begrüßt Familien unter anderem mit einem großen Kids Clubhouse, geschlossenen Spielplätzen auf 2.300 Quadratmetern, Fahrradverleih und drei Pools.





An der Algarve, nahe des Fischerortes Sagres, befinden sich in direkter Strandlage das Martinhal Sagres Beach Family Resort, das Martinhal Sagres Family Hotel und die Martinhal Sagres Vilas Mimosa. Die drei luxuriösen Betriebe erstrecken sich über ein weitläufiges Areal, das in den Nationalpark Costa Vicentina eingebettet ist. Die insgesamt 3.400 Quadratmeter an Spielplätzen und Kinderclubs ermöglichen den jungen Gästen zahlreiche, altersgerechte Aktivitäten. Jugendliche freuen sich beispielsweise über Billiard, Playstation, Tischfußball und Kino während sich die jüngeren auf Spielplätzen und in verschiedenen Pools austoben. Die Restaurants offerieren gesunde Kindermenüs und frische Fruchtpürees für Babys.



Ebenfalls an der Algarve, inmitten der Region Quinta do Lago, liegt das Vier-Sterne Martinhal Quinta Family Golf Resort. Die Villen mit zwei bis fünf Schlafzimmern verfügen alle über einen Garten und Pool. Der Kids Club bietet für kleine Gäste zwischen sechs Monaten und acht Jahren ein vielseitiges Aktivprogramm und für die Älteren Entdeckungstouren in die Umgebung. Darüber hinaus stehen eine moderne Poollandschaft und ein großer Außenspielplatz mit Trampolin, Wasserspielen und VW Spielbus bereit. Segeln, Stand-up Paddling und Windsurfen können im nahen Wassersportzentrum ausprobiert werden.



Wer einen Städtetrip mit der ganzen Familie unternehmen möchte, ist in den Martinhal Chiado Family Suites richtig. Sie wurden im Sommer 2016 als „The World’s First City-Centre Elegant Family Hotel“ in der Altstadt von Lissabon eröffnet. 37 Apartments, ein Kids Club mit verlängerten Öffnungszeiten im Pyjama-Club und das Familien-Café gehören zum Angebot des Fünf-Sterne-Betriebs. www.martinhal.com/de



Hotel Amarin, Kroatien

Das im August 2016 eröffnete Vier-Sterne-Haus Amarin gehört zur Hotelgruppe maistra und ist das zweite Haus der Kinderhotels Europa in Kroatien. Es liegt ruhig auf einer grünen Halbinsel und nur wenige Fahrminuten vom Städtchen Rovinj entfernt. Der spezielle Baby-, Mini- und Teen-Club ist in dieser Form einmalig in der kroatischen Hotellandschaft und bietet eine Vielzahl an Aktivitäten für jede Altersgruppe. Das Animationsprogramm für kleine Gäste umfasst unter anderem sportliche Wettbewerbe, Aufführungen und Fitness für Kinder. Neben den verschiedensten Wassersportarten genießt der Nachwuchs auch innerhalb des Hotels einen großen Raum mit Unterhaltungselektronik, Tischfußball und anderen Spielen. www.maistra.com/de/family-hotel-amarin-rovinj



Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig, Österreich

Am Fuße des 3.000 Meter hohen Dachsteinmassivs eröffnet im Dezember 2016 das Vier-Sterne-Superior Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig. Das große Angebot an Spiel- und Sportmöglichkeiten lässt die Herzen junger Gäste höher schlagen. Dazu zählen ein 2.000 Quadratmeter großer Indoor-Bereich mit Kino, Theater, Bowlingbahn, Turnhalle und Gokart, eine riesige Außenanlage bestehend aus Abenteuerspielplatz, Hüpfburg und Streichelzoo und eine Badelandschaft mit Wasserspielbereich für Familien, Kinderhallenbad und Wasserrutsche. Eltern, die etwas Zeit zu zweit im Spa oder beim Abendessen genießen möchten, geben ihre Sprösslinge in die Hände von ausgebildeten Pädagogen. Rund 20 Betreuer kümmern sich täglich zwischen acht und 21 Uhr um die Kleinen, essen mit ihnen und bietet ein abwechslungsreiches Programm. www.dachsteinkoenig.at





Über Kinderhotels Europa:

Mit 49 Mitgliedern in Deutschland, Österreich, Italien, Portugal und Kroatien gehören die Kinderhotels Europa zu den stärksten Tourismusmarken im Familiensegment. Dank dem gruppeneigenen System der Smiley-Qualitätskriterien sowie regelmäßigen TÜV-Überprüfungen erfüllen sie alle Ansprüche an einen erstklassigen und sicheren Familienurlaub.

