Mit dem Spannungsprüfer PHE4 sicher auf der ganzen Linie

Die Spannungsprüfer der neuen Baureihe PHE4 von DEHN dienen zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an elektrischen Anlagen von 1 - 420 kV.

(firmenpresse) - DEHN schützt. Damit stehen Sicherheit und Qualität immer an erster Stelle, insbesondere beim Umgang mit elektrotechnischen Anlagen und Systemen. Die neuen Spannungsprüfer der Baureihe PHE4 sind ein weiterer Beweis dafür. Sie sind im Innenraum und ebenso im Außenbereich einsetzbar und liefern zuverlässige Aussagen ob bei Regen, Schnee oder Sonne.



Die Spannungsprüfer der neuen Baureihe PHE4 von DEHN dienen zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an elektrischen Anlagen von 1 - 420 kV. Der PHE4 hat eine Testfunktion mit der unmittelbar vor und nach dem Gebrauch des Spannungsprüfers der geforderte Funktionstest vorgenommen werden kann. Dabei werden alle aktiven Teile überprüft - vom Anzeigegerät bis zur Spitze (Varianten bis 36 kV). Das Bedienfeld ist groß genug, um auch mit Schutzhandschuhen das Gerät sicher und einfach bedienen zu können. Nach dem Funktionstest bleibt der Spannungsprüfer für ca. 4 Minuten betriebsbereit. Sowohl eine optische Anzeige als auch ein akustisches Signal zeigen an, ob Spannung anliegt. Ebenso ist der Spannungsprüfer PHE4 für den Innen- und Außenbereich sowie bei Niederschlägen einsetzbar.



Ist ein größerer Schutzabstand für die sichere Handhabung notwendig, oder reicht die Länge nicht aus um die Antaststelle zu erreichen, so kann über das einzigartige Steckkupplungssystem von DEHN schnell und einfach eine Verlängerung angebracht werden.









DEHN ist ein marktführendes, international tätiges Familienunternehmen der Elektrotechnik mit weltweit mehr als 1700 Mitarbeitern und bietet innovative Produkte und Lösungen sowie umfangreichen Service für den Überspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz. Der Schutz von Anlagen- und Gebäudetechnik, von Systemen der Verkehrs- und Telekommunikationstechnik und der Prozessindustrie oder von Photovoltaik- und Windkraftanlagen steht bei DEHN neben vielen weiteren Anwendungsgebieten im Fokus der Aktivitäten. Grundlagen für das stete Wachstum des Unternehmens sind neben über 100 Jahren Tradition und Erfahrung vor allem höchste Qualitätsansprüche und eine weltweit konsequente Kunden- und Marktorientierung.



DEHN + SÖHNE GMbH + Co. KG.

Hans-Dehn-Str. 1, 92318 Neumarkt

