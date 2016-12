Zwei Konzepte, eine Philosophie

Hotels Löwe & Bär stehen für gehobenen Urlaub für die ganze Familie – STROMBERGER PR übernimmt ab sofort PR-Arbeit

Hotel Bär

(firmenpresse) - Von A wie Alpenpanorama über K wie Kinderbetreuung bis Z wie Zeit zu Zweit – die Hotels Löwe & Bär begeistern mit gehobenem Rundumservice für die ganze Familie. Traditionsbewusst und modern zugleich präsentieren sie sich in erstklassiger Lage im verkehrsberuhigten Serfaus in Tirol und sind Sommer wie Winter der ideale Ausgangspunkt für Aktivitäten in den Bergen. Der Familienbetrieb ist auf zwei nur wenige Gehminuten voneinander entfernte Hotels, Löwe und Bär, aufgeteilt und zeichnet sich durch exzellenten Service und Kinderbetreuung für alle Altersgruppen aus. Im Löwen können Babies ab der ersten Lebenswoche in die Obhut der erfahrenen Betreuer und Betreuerinnen gegeben werden. Zudem geht das Haus als eines der wenigen Familienhotels auf den Unterschied zwischen Babies und jungen Kleinkindern durch abgetrennte Spielbereiche ein. Der Bär hat sich hingegen ganz den Teenagern versprochen und wartet mit Höhepunkten wie einer Indoor-Kletterhalle auf. Ab der Wintersaison 2017 begeistert er zudem mit einem neuen Anbau, der unter anderem eine luxuriöse Penthouse-Suite beherbergt. Die großzügigen Zimmer und Suiten in beiden Häusern lassen Groß und Klein genügend Freiräume. Eltern genießen im Löwe & Bär kinderfreie Zeit in den wohlduftenden Wellnessbereichen. Kinder verbringen elternfreie Zeit mit vielfältigen Aktivitäten in der Kinderbetreuung. Gaumenfreuden bereitet die gehobene regionale Küche. Das Winter Start Paket beinhaltet sechs Nächte inklusive Vollpension für zwei Erwachsene sowie ein Kind bis 15 Jahre und kostet ab 1.820 Euro im Hotel Löwe und ab 2.220 Euro im Hotel Bär. Buchungen nimmt das Hotel telefonisch unter +43 5476 60 58 oder an info(at)loewebaer.com entgegen. Mehr Informationen finden sich unter www.loewebaer.com.



Familienurlaub auf höchstem Niveau

Die Häuser Löwe & Bär stehen für luxuriösen Urlaub für die ganze Familie. Dazu gehören exklusiver Service und großzügige Räumlichkeiten bis zu 120 Quadratmeter mit ausreichend Rückzugsmöglichkeiten für jedes Familienmitglied. Warme unaufdringliche Farben sowie Holzmaterialien garantieren eine wohlige Atmosphäre.



Zeit schaffen für sich selbst, den Partner und die Familie, dies ist das oberste Gut der Hotels Löwe & Bär. Die Küchen im Löwe & Bär überzeugen mit heimischen sowie saisonalen Produkten. Ein extra Kinderbuffet sowie ein Eisbuffet sorgen bei jungen Gaumen für große Begeisterung. Die Löwe & Bär Inklusiv Pension beinhaltet ein vielfältiges Frühstücksbuffet, ein reichhhaltiges Mittagsbuffet mit Salatauswahl sowie ein mehrgängiges Abendmenü. Dieser Rundum-Service wird belohnt: Bei der HolidayCheck Award-Verleihung 2016 gelangten die Hotels unter die Top Ten in der Kategorie „Beliebtestes Familienhotel Europas“.



Kleine Gäste ganz groß

Kinder jeden Alters werden im Löwe & Bär bestens betreut. Ab der ersten Lebenswoche kümmern sich die erfahrenen Betreuer und Betreuerinnen um den kleinsten Nachwuchs im Löwen. Die spezielle Drei-Stufen-Philosophie garantiert für jede Altersstufe ab der ersten Lebenswoche bis sechs Jahre die perfekte Betreuung. Für Babies, Toddler und älteren Kleinkindern gibt es jeweils einen extra Bereich. Die Toddler sind Kleinkinder, die schon beginnen, sich überall hochzuziehen und zu laufen. Sie werden mit entsprechenden Spielmöglichkeiten in dieser Lernphase gefördert. Action und Spass für Kinder von sechs bis 15 Jahren gibt es im Bär. Höhepunkt ist die Indoor-Kletterhalle, wo der Nachwuchs unter Aufsicht geschulten Personals lernt Wände verschiedenster Schwierigkeitsgrade hinaufzukraxeln. Beide Partnerbetriebe warten zudem mit einer Kinderwasserwelt samt Rutschen, einem Kinderkino, sowie -theater und einer Softplayanlage auf. Im Winter lernt der kleine Skinachwuchs in der betriebseigenen Windelskischule direkt vor der Hoteltüre sicher auf zwei Brettern zu stehen.



Ruhe und Entspannung für die Eltern

Die Wellnessbereiche im Löwe & Bär empfangen Gäste mit dem angenehmen Duft des Zirbenholzes, das in den Räumen zusammen mit beigem Sandstein und Dekorationselementen aus Moos für eine wohlige Atmosphäre sorgt. Kinder dürfen diesen Bereich erst ab 16 Jahren nutzen, somit ist den Eltern Ruhe und Entspannung garantiert. Verschiedenste Saunen, Panoramaruheräume sowie eine natürliche Farbgebung lassen die Gäste herunterkommen und Kraft tanken.





Die Hotels Löwe & Bär liegen umrahmt von den beeindruckenden Gipfeln der Samnaungruppe und den Ötztaler Alpen im Ort Serfaus in Österreich. Das schneesichere Hochplateau Serfaus-Fiss-Ladis wurde bereits mehrfach als familienfreundlichste Alpenregion ausgezeichnet und thront in 1.400 Metern Höhe über dem Tiroler Inntal. Durch diese Lage ist es der ideale Ausgangspunkt für sämtliche Wander- und Bergsportangebote. Im Winter lockt das schneesichere Gebiet mit 212 Pistenkilometern sowie mehreren Aktivitätenparks.

Kommentare zur Pressemitteilung