Reform der Betriebsrente: Führungskräfte Chemie raten zu ehrlicher Risikobetrachtung

Durch das geplante Betriebsrenten-Stärkungsgesetz werden die Handlungsspielräume der Sozialpartner vergrößert. Der Führungskräfteverband Chemie VAA begrüßt das Sozialpartnermodell.

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Gleichzeitig warnt der VAA aber davor, den bisherigen Mindeststandard einer Beitragszusage mit Mindestleistung aufzuweichen. ?Beim Sozialpartnermodell Betriebsrente ergeben sich Chancen, die betriebliche Altersversorgung auszubauen und in der Breite zu festigen?, erklärt VAA-Hauptgeschäftsführer Gerhard Kronisch. Daher stehe der VAA als Berufsgewerkschaft für akademisch gebildete Naturwissenschaftler in der chemisch-pharmazeutischen Industrie dem Modell aufgeschlossen gegenüber. ?Allerdings ist die geplante Reform auch mit Risiken verbunden, die nicht zu unterschätzen sind?, mahnt Kronisch. So will die Bundesregierung Tarifverträge zulassen, die den Arbeitgeber von seiner arbeitsrechtlichen Einstandspflicht befreien. Der VAA-Hauptgeschäftsführer warnt: ?Durch die Einführung einer reinen Beitragszusage gäbe es keine garantierte Mindestleistung mehr ? das Anlagerisiko würde komplett auf den Arbeitnehmer übertragen. Damit fehlt letztlich die nötige Planungssicherheit einer Altersversorgung.? Dieses Risikos müssten sich Arbeitnehmer unbedingt bewusst werden.

Als Deutschlands größter Führungskräfteverband vertritt der VAA die außertariflichen und leitenden Angestellten in der Chemie- und Pharmabranche. VAA-Hauptgeschäftsführer Kronisch erläutert: ?Zwar werden Führungskräfte meist nicht direkt von der Reform betroffen sein, aber wir werden als Interessenvertretung der Außertariflichen und Leitenden darauf achtgeben, dass die gültigen Standards bei der Altersversorgung eingehalten werden.? Es müsse sichergestellt werden, dass bestehende Versorgungssysteme nicht im Windschatten der Betriebsrentenreform zurückgefahren und entsorgt werden.

Anfang 2016 hatte eine VAA-Studie zur betrieblichen Altersversorgung bestätigt, dass der Versorgungsgrad von Pensionären kontinuierlich absinkt. ?Gerade für jüngere Arbeitnehmergenerationen wird sich dieser Abwärtstrend noch einmal deutlich verstärken ? bei einem gleichzeitig steigenden Eigenanteil?, betont Gerhard Kronisch. ?Deshalb sind wir überzeugt, in einem konstruktiven Dialog mit unseren Sozialpartnern und der Politik tragfähige Lösungen zu finden, um die betriebliche Altersversorgung für wirklich alle Mitarbeitergruppen zu stärken.?

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/238784

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/sozialpolitik/reform-der-betriebsrente-fuehrungskraefte-chemie-raten-zu-ehrlicher-risikobetrachtung-60347





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/sozialpolitik/reform-der-betriebsrente-fuehrungskraefte-chemie-raten-zu-ehrlicher-risikobetrachtung-60347



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Führungskräfte Chemie sind zusammengeschlossen im Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie (VAA). Als Berufsverband und Berufsgewerkschaft vertritt der VAA die Interessen von rund 30.000 Führungskräften aller Berufsgruppen in der chemischen Industrie und den angrenzenden Branchen. Zur firmenübergreifenden Branchenvertretung schließt der VAA Tarifverträge und führt einen intensiven Dialog mit den Sozialpartnern und weiteren Organisationen der Chemie.

Dies ist eine Pressemitteilung von

VAA Führungskräfte Chemie

PresseKontakt / Agentur:

VAA Führungskräfte Chemie

Klaus Bernhard Hofmann

Mohrenstraße 11

17 50670

klaus.hofmann(at)vaa.de

+49 221 160010

www.vaa.de



Datum: 02.12.2016 - 11:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1431946

Anzahl Zeichen: 3337

Kontakt-Informationen:

Firma: VAA Führungskräfte Chemie

Ansprechpartner: Klaus Bernhard Hofmann

Stadt: 50670

Telefon: +49 221 160010





Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung