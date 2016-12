Technic Consult stattet Harley Davidson Treffen mit LEDitgo Equipment aus

Zahlreiche klassische und moderne Harley Davidson Motorräder haben Anfang September bei der European Bike Week 2016 im österreichischen Faak am See im Bundesland Kärnten ihren großen Auftritt erlebt.

(firmenpresse) - Die Veranstaltung zieht jedes Jahr Chapter aus der ganzen Welt an und wird von einem breit angelegten Showprogramm auf mehreren Bühnen begleitet. Technic Consult aus dem österreichischen Grafenstein zeichnete für Idee, Konzept und Umsetzung der Veranstaltungstechnik bei der European Bike Week verantwortlich.



Eine wichtige Rolle übernahm dabei das Equipment von LEDitgo, Hersteller von leistungsfähigen LED-Videoprodukten. Technic Consult nutzte insgesamt 144 LEDitgo SB3HB plus Scaler und Controller, um tagsüber Videos und Grafiken gut sichtbar auf den Modulen darstellen zu können. Abends wurde die aus den Modulen konstruierte Videowall dann in das Showprogramm eingebunden und zeigte große Bilder von den Konzerten.



„Erstaunt und glücklich äußerte sich der Auftraggeber vor allem über die hohe Auflösung der Videowall“, berichtet Stefan Schwarzl von Technic Consult von seinen Erfahrungen mit den LEDitgo-Produkten. „Und wir als Dienstleister konnten uns einmal mehr über die leicht zu beherrschende Konstruktionsmechanik der LEDitgo-Module freuen, die die Montage der Videowall und ihre Inbetriebnahme zum Kinderspiel macht“, so Schwarzl.











LEDitgo Videowall Germany GmbH

LEDitgo wurde 2011 von Thilo Strack und Jochen Knöll gegründet. Das Unternehmen wird seither gemeinsam von ihnen geleitet. LEDitgo konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von leistungsfähigen LED-Videoprodukten. Alle Module sind EMV-konform und von einem deutschen Messlabor zertifiziert. Firmensitz ist in Reutlingen, eine Niederlassung mit Demoräumen besteht in Mannheim.



LEDitgo Videowall Germany GmbH

